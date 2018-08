Serie A | Udinese-Sampdoria 1-0 | il tabellino

Serie A Udinese - Velazquez : «L'obiettivo è vincere» : UDINE - "Il nostro obiettivo per domani è vincere, ma è chiaro che la Sampdoria è un avversario difficile" . Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese , Julio Velazquez , nella conferenza stampa pre-...

Il figlio di Matteo Renzi approda in un club di Serie A : è stato tesserato dall'Udinese : Il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi è entrato a far parte della rosa della rappresentativa Primavera dell’Udinese. Il giovane Francesco, nato nel 2001, è stato tesserato dal club friuliano dopo aver convinto i responsabili del staff tecnico del sodalizio bianconero. Il primogenito dell’ex segretario del Partito Democratico [VIDEO] ha trascorso alcune settimane di prova presso il centro sportivo agli ordini del ...

Il figlio di Matteo Renzi approda in un club di Serie A : è stato tesserato dall'Udinese : Il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi è entrato a far parte della rosa della rappresentativa Primavera dell’Udinese. Il giovane Francesco, nato nel 2001, è stato tesserato dal club friuliano dopo aver convinto i responsabili del staff tecnico del sodalizio bianconero. Il primogenito dell’ex segretario del Partito Democratico ha trascorso alcune settimane di prova presso il centro sportivo agli ordini del ...

Video/ Parma Udinese - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 1giornata - : Video Parma Udinese , 2-2, : highlights e gol della partita. I ducali sprecano il doppio vantaggio e si fanno rimontare dai friulani nella 1di Serie A

Video/ Parma Udinese (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Parma Udinese (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Tardini. I friulani rimontano due reti di svantaggio(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Parma-Udinese - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Parma-Udinese, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Biglietti Parma-Udinese (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Parma tornerà ad assaporare ufficialmente la Serie A 2018-2019, allo Stadio Ennio Tardini, affrontando l’Udinese in un match dai tanti significati nella prima giornata di campionato. Il fallimento del 2015 aveva posto fine ad una delle società più importanti dell’ultimo ventennio in Italia, l’ultima delle nostre squadre a vincere la Coppa Uefa nel lontano 1999. A tre anni di distanza, i ...

Serie A Udinese - friulani ko con l'Hannover 1-5 : KLAGENFURT - Ko per 5-1 per l' Udinese nella prima delle due amichevoli odierne contro l' Hannover . Per la gara delle 15, spazio alle seconde linee friulane, alle 19 sarà impegnata la prima squadra,. ...

Serie A - le amichevoli : la Fiorentina vola sulle ali di Chiesa - solo 1-1 per l'Udinese : Detroit FC-Frosinone 0-10 7' Ciano, 17' Goldaniga, 28' Dionisi, 29' Sammarco, 48' aut. Centala, 51' Ghiglione, 57' Besea, 61' Soddimo, 78' Matarese, 86' Ghiglione A Detroit il Frosinone ha affrontato ...

Il figlio di Renzi punta alla Serie A - in prova con la Primavera dell'Udinese : Francesco, figlio dell'ex premier, ha passato la selezione. La prima partita la disputerà il 4 agosto contro il Venezia

IL FIGLIO DI MATTEO RENZI IN Serie A?/ Ultime notizie : Francesco in prova con la primavera dell'Udinese : Il FIGLIO di MATTEO RENZI all'Udinese, Francesco in prova con i friulani, come se la caverà? E' un attaccante del 2001 di cui si parla un gran bene, ha giocato in passato con l'Affrico (Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:01:00 GMT)

Il figlio di Matteo Renzi verso la Serie A : in prova con la Primavera Udinese : L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, figlio dell' ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra Primavera bianconera. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che pubblica un articolo in merito in prima pagina.Il giovane calciatore ha giocato in passato con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a ...

Serie A - ND Gorica-Udinese 0-2 : doppietta per Lasagna : NOVA GORICA - L' Udinese sbanca il campo dell'ND Gorica con il punteggio di 0-2 nel test amichevole giocato nel tardo pomeriggio. Man of the match Lasagna , autore di una doppietta nel primo tempo. Il ...