Serie A | Spal-Parma 1-0

Serie A : la Spal batte 1-0 il Parma ed è a punteggio pieno : Una magia di Antenucci regala il secondo successo alla squadra di Semplici

Favola Spal - successo contro il Parma e squadra di Semplici a punteggio pieno : spettacolo in Serie A [FOTO] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Spal vince ancora! Via alle altre partite : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 26 agosto prosegue la seconda giornata: l'Inter cerca riscatto a San Siro, dove ospita il Torino(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Serie A - seconda giornata : Spal-Parma 1-0 : 19.56 Sei punti in 2 gare per la sorprendente Spal: a Bologna (Mazza di Ferrara indisponibile per lavori) Parma ko 1-0 nel primo (dei tanti)derby della via Emilia Molta grinta ma poche idee in un 1°tempo noioso e senza emozioni. Due tentativi estensi con Missiroli di testa e e Lazzari dalla distanza:nessun problema per Sepe.Ducali non pervenuti in attacco. Ad inizio ripresa la Spal colpisce (49'):cross Lazzari,splendida girata volante di ...

Spal-Parma 1-0 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Spal-Parma, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Spal-Parma 0-0 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Spal-Parma, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Spal-Parma - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spal-Parma, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - dove vedere Spal-Parma in Tv e in streaming : Domenica alle 18.00 spazio al derby emiliano tra SPAL e Parma, con commento a cura di Massimo Callegari e Roberto Cravero. L'articolo Serie A, dove vedere Spal-Parma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Spalletti : 'Abbiamo creato imbarazzo all'ambiente Inter' : Perdendo contro il Sassuolo abbiamo messo in imbarazzo il mondo Inter. Sono mancate delle certezze che avevamo acquisito nella passata stagione. Il nuovo deve partire dalle certezze Su Nainggolan che ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : tutti alle spalle del Papu Gomez (2^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: si entra nella seconda giornata con Alejandro Gomez Capocannoniere del torneo, l'argentino è l'unico ad aver realizzato una doppietta nella gara di esordio(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:55:00 GMT)

Serie A - Inter-Torino : incroci e sfottò. Che duello tra Spalletti e Mazzarri : Dice il Galateo che una stretta di mano identifica la persona, è una specie di prima impressione che ci si scambia. Ecco: Tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, domenica a San Siro, forse ci sarà un ...

Serie A - giudice sportivo : niente squalifica per De Rossi e Gomez. Diffidati Spalletti e Mazzarri : Tra le decisioni del giudice sportivo, adottate al termine della prima giornata di Serie A, è singolare e fa giurisprudenza quella di non punire in alcun modo Daniele De Rossi e Alejandro Gomez, ...

Serie A - diffidati Spalletti e Mazzarri. Una giornata a Nagy : Un inizio decisamente in salita per Luciano Spalletti e Walter Mazzarri. Le loro squadre sono state sconfitte all'esordio, i due tecnici hanno contestato con veemenza l'operato degli arbitri e il ...

Serie A - multato Spalletti : tutti i dettagli e gli squalificati : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, è stato multato dal giudice sportivo a causa delle offese al direttore di gara dell’incontro col Sassuolo Un solo squalificato in Serie A dopo la prima giornata di campionato. Si tratta di Adam Nagy, centrocampista del Bologna, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tra gli allenatori ammenda di 10mila euro con diffida per Luciano Spalletti (Inter) “per avere, al termine della ...