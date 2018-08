Serie A | pari Inter | viola a valanga

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la seconda giornata. Goleada della Fiorentina - l’Inter non va oltre il pari : Le sfide domenicali della seconda giornata di Serie A consegnano alcuni risultati interessanti: l’Inter, dopo il tonfo di Reggio Emilia all’esordio, non va oltre il pari in casa contro il Torino. Finisce 2-2 con i nerazzurri che si fanno rimontare due reti. Goleada della Fiorentina, che schianta per 6-1 il Chievo, il quale la scorsa settimana aveva fatto tremare la Juventus. La SPAL, vittoriosa nel pomeriggio sul Parma per 1-0, ...

Serie B - Verona-Padova 1-1 : Almici non basta - pari di Ravanelli : Il Verona impatta 1-1 nel derby veneto contro il Padova, matricola del campionato di B ma capace più volte di mettere in difficoltà gli scaligeri di mister Grosso. Meglio i ragazzi di mister Bisoli ...

Serie B - il Venezia supera lo Spezia - Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano in parità : Su Dazn, la Serie B non parte male. Voci convincenti, magari ex Premium, peccato soltanto che manchi diretta gol, così per restare aggiornati sull'andamento di ogni campo è quasi preferibile ascoltare ...

Serie B : vince solo il Venezia - pari per Palermo e Pescara : I veneti si sbarazzano dello Spezia: decide Bentivoglio. pari in Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo

Serie B : vittoria Venezia - pari Palermo. Incredibile pari del Pescara contro la Cremonese [FOTO] : 1/29 Foto Paola Garbuio/LaPresse 25 agosto 2018 Venezia (ve) ...

Serie B : Brescia beffato - pari del Perugia sul gong : Nell'anticipo della prima giornata Bisoli illude i padroni di casa, all'ultimo secondo il rigore di Vido

Calcio - Serie B 2018-2019 : Brescia-Perugia 1-1. Gli umbri acciuffano il pari in pieno recupero : Si apre con un pareggio la Serie B 2018-2019 di Calcio, con il contestatissimo format a 19 squadre: l’anticipo della prima giornata, Brescia-Perugia, infatti termina con il punteggio di 1-1. Al vantaggio per i padroni di casa, firmato da Bisoli al 43′, rispondono gli ospiti con la rete Vido dal dischetto, siglata nel terzo dei quattro minuti di recupero della ripresa. Nel Brescia Bisoli fa e disfa: al crepuscolo della prima frazione ...

Serie B a 19 squadre - Lo Monaco tuona : “il calcio è in mano a dei pupari” : Lo Monaco non le manda a dire dopo la decisione della Lega Serie B di optare per un campionato a 19 squadre per la rabbia del Catania Una conferenza stampa molto accesa quella di Lo Monaco in merito al caso Serie B. L’amministratore delegato del Catania ha tuonato contro la decisione di disputare un campionato a 19 squadre, con il club catanese estromesso dalla corsa ai ripescaggi che avrebbe vinto approdando in cadetteria. “Bisogna ...

5 motivi per cui Paris Etc è una Serie tv da non perdere : ... con un figlio ed una ex-moglie, Alexandra da cui Mathilde è simpaticamente ossessionata; la ventenne Allison, Lou Roy-Lecollinet ,, arrivata a Parigi dall'Alsazia per specializzarsi nel mondo ...

Prime foto di Baby - la nuova Serie Netflix sulle escort adolescenti dei Parioli con Benedetta Porcaroli e Alice Pagani : Le Prime foto di Baby, la nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures, mostrano per la Prime volta sul set le protagoniste di questa storia di formazione che in 6 episodi racconta le vite segrete di alcuni adolescenti dei quartieri alti di Roma. La serie diretta da Andrea De Sica e Anna Negri arriva sulla piattaforma entro la fine dell'anno: nel cast Benedetta Porcaroli (già protagonista di Tutto può succedere su ...

"Baby" - la Serie scandalo sulle ragazzine dei Parioli prostitute dopo la scuola : Sul set romano di Netflix, sei puntate con la regia di Andrea de Sica. Girata in tredici settimane tra le aule del liceo Collodi e le ville altoborghesi

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Inter? Alla pari con la Juventus» : Sassuolo - "L'Inter inizia il campionato per giocarsi lo scudetto. Penso che sia Alla pari della Juventus . Ma noi faremo la nostra partita" . Il tecnico del Sassuolo , Roberto De Zerbi si prepara ...

Paritaria non è scuola di Serie B : lettera : Nella Paritaria si insegna con gli stessi titoli richiesti nella scuola statale e si maturano 12 punti ogni anno ( aggiornando la seconda fascia di istituto puntualmente ogni tre anni) esattamente come avviene nella scuola pubblica. La scuola Paritaria non è scuola di serie B. Anzi, lo è dal punto di vista economico, visto che […] L'articolo Paritaria non è scuola di serie B: lettera proviene da scuolainforma.

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Diretta gol live score : pari a Matera (fase a gironi) : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi emrcoledi 8 agosto 2018 e valide per il primo turno della fase a gironi. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:39:00 GMT)