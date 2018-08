Serie A Atalanta | Gasperini | «Testa solo alla Roma»

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : diretta tv - orario le ultime notizie live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Roma Atalanta: diretta tv orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani, 27 luglio allo Olimpico, nella 2^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:13:00 GMT)

Serie A - il ciclone Atalanta colpisce il Frosinone : 4-0. Doppietta del Papu Gomez : La prima giornata del campionato di Serie A 2017-18 si chiude con un’Atalanta che travolge il neopromosso e rivoluzionato Frosinone per 4-0 nel primo “monday night” di questa stagione. A segno il “Papu” Gomez con una Doppietta, il neo-acquisto Pasalic e l’olandese Hateboer. I bergamaschi sono in grande forma e danno segnali positivi in vista del playoff di Europa League di giovedì sera contro il Copenhagen. Negli altri campi, ieri nel ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Frosinone 4-0. Papu Gomez ispiratissimo - ciociari travolti : La sfida tra Atalanta e Frosinone non ha avuto storia: il posticipo della prima giornata di Serie A sorride agli orobici, che travolgono con un netto 4-0 la compagine ciociara. Mattatore della serata “Papu” Gomez: due gol, due assist, partita da incorniciare. Tutta la squadra, causa Europa League, è già in forma, ma l’argentino svetta su tutti: giovedì a Reggio Emilia, contro i danesi del Copenhagen, bisognerà completare ...

Serie A - Atalanta batte Frosinone 4-0 : 22.28 Partenza boom dell'Atalanta che in casa travolge 4-0 il Frosinone nel posticipo della prima giornata. Avvio subito forte dei bergamaschi che mettono in difficoltà i ciociari, anche se la prima occasione la crea Ciano in contropiede col palo a salvare Gollini (11'). Atalanta in vantaggio al 14': da Toloi a Gomez, il 'papu' stoppa di destro, poi di sinistro batte Sportiello. A inizio ripresa il raddoppio:assist di Gomez per Hateboer ...

Serie A : Atalanta Frosinone : Martedì scorso, antivigilia del ritorno di Europa League contro l'Hapoel Haifa, Gian Piero Gasperini aveva parlato di "mercato triste ed esiguo". Stavolta, alla vigilia dell'esordio in Serie A contro ...

Pronostico Atalanta vs Frosinone - Serie A 20-8-2018 e Analisi : Serie A 2018-2019, 1^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atalanta-Frosinone, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Atalanta-Frosinone, lunedì 20 agosto. La prima giornata di Serie A si conclude allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo con una sfida interessante tra la Dea ed una formazione neopromossa. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Atalanta e ...