Serie A 2^ giornata | big match Inter-Torino | In 60mila a San Siro per i tre punti

Video/ Salernitana Palermo - 0-0 - : highlights della partita - Serie B 1giornata - : Video Salernitana Palermo , 0-0, : highlights della partita, valida per la 1giornata di Serie B. Le immagini salienti dall'Arechi , 25 agosto, .

Video/ Cremonese Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Cremonese Pescara (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida allo Zini (25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:46:00 GMT)

Video/ Salernitana Palermo (0-0) : highlights della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Salernitana Palermo (0-0): highlights della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida all'Arechi (25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:26:00 GMT)

Video/ Venezia Spezia (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Venezia Spezia (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Penzo (25 agosto).(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:18:00 GMT)

Serie A - le partite della seconda giornata : Dopo le vittorie di Juventus e Napoli di ieri, stasera toccherà all'Inter The post Serie A, le partite della seconda giornata appeared first on Il Post.

PAGELLE/ Napoli-Milan (3-2) : Pipita rimandato. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : PAGELLE Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:52:00 GMT)

VIDEO/ Juventus-Lazio (2-0) : Repice accende i bianconeri! Highlights e gol della partita (2^giornata Serie A) : VIDEO, Juventus-Lazio (2-0) Highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato nonostante un'altra buonissima prestazione al debutto in casa (2^giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:42:00 GMT)

Calendario Serie A calcio - seconda giornata : gli orari e il programma delle partite su Sky e Dazn : Dopo i due succulenti anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Juventus e Napoli rispettivamente contro Lazio e Milan, oggi domenica 26 agosto sono in programma ben sette partite valide per la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si incomincia alle ore 18.00 con il derby SPAL-Parma, poi ben sei incontri in contemporanea alle ore 20.30 tra cui l’avvincente Inter-Torino: i nerazzurri devono assolutamente riscattarsi ...

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : diretta tv - orario le ultime notizie live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Roma Atalanta: diretta tv orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani, 27 luglio allo Olimpico, nella 2^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:13:00 GMT)

Risultati Serie B e classifica aggiornata/ Diretta gol live score delle partite (1^ giornata - 26 agosto) : Risultati Serie B e classifica aggiornata: Diretta gol live score delle partite in programma per la 1^ giornata oggi, domenica 26 agosto. Si giocano quattro partite(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:46:00 GMT)

Video/ Napoli-Milan - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 2giornata - : Video Napoli Milan , 3-2, : highlights, gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida al San Paolo , 25 agosto, .

Probabili formazioni/ Inter Torino : quote - ultime novità live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Inter Torino: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre, che si affrontano nella seconda giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:19:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (2^ giornata - 26 agosto 2018) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 26 agosto prosegue la seconda giornata: l'Inter cerca riscatto a San Siro, dove ospita il Torino(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:17:00 GMT)

Video/ Juventus-Lazio (2-0) : highlights e gol della partita. Ronaldo non segna (2^giornata Serie A) : Video, Juventus-Lazio (2-0) highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato nonostante un'altra buonissima prestazione al debutto in casa (2^giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:10:00 GMT)