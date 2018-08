Serena Williams | ' Il Roland Garros può fare ciò che vuole'

Serena Williams - polemiche sul suo abbigliamento al Roland Garros : “non lo accetteremo più” : Serena Williams ed il suo abbigliamento in stile pantera nera hanno sollevato non poche polemiche in terra parigina L’abito tutto nero nello stile di una supereroina che Serena Williams ha indossato al Roland Garros sta sollevando polemiche dopo che il numero uno della Federazione francese di tennis ha detto che sarà vietato in futuro, anche se la giocatrice ha spiegato che per il momento non verrà più utilizzato. “Quando si ...

Wozniacki : 'Serena Williams merita una testa di serie alta agli Us Open' : Parlando invece di come ci si sente a vincere gli Australian Open , la numero due del mondo ha spiegato: ' La mia vita non è cambiata affatto, è la stessa di prima anche quando torno in campo per gli ...

Tabellone femminile US Open 2018 : possibile incrocio Halep-Serena Williams agli ottavi - Camila Giorgi sfortunata : E così nel bellissimo scenario del Brookfield Place di New York i tabelloni maschile e femminile degli US Open 2018 hanno preso vita. Dal 27 agosto fino al 9 settembre saranno giorni di grande tennis nella Grande Mela e tra le donne regna tanta incertezza anche per quello che il sorteggio di ieri ha riservato alle protagoniste più attese. Parte alta La numero uno del mondo Simona Halep, in vetta al ranking da 26 settimane consecutive (la 42esima ...

US Open 2018 – Il ritorno di Serena Williams - Sloane Stephens difende il titolo : il tabellone femminile : Sorteggiato il tabellone femminile per gli US Open 2018: tutte a caccia di Sloane Stephens, Serena Williams ritorna davanti al suo pubblico, Simona Halep per confermarsi Il tennis mondiale si sposta sul cemento USA per la parte conclusiva della stagione. L’ultimo Slam in calendario, gli US Open, prenderanno il via dal 27 agosto e fino al 9 settembre intratterranno gli appassionati di tennis con i migliori interpreti della disciplina, ...

Le sportive più pagate al mondo : dominio del tennis - Serena Williams in pole : La classifica delle sportive più pagate al mondo diramata da Forbes Magazine, vede la tennista Serena Williams in vetta alla top 10 Forbes Magazine ha diramato la classifica delle sportive più pagate al mondo. Nella top 10 c’è un chiaro dominio del mondo del tennis, con ben 8 tenniste tra le prime 10. tenniste o “presunte tali”, dato che alcune di queste incassano sopratutto per ciò che concerne l’extra-campo, vedi ...

US Open 2018 : le favorite. La certezza è Simona Halep - l’incognita è Serena Williams : Incertezza, equilibrio, imprevedibilità. Termini tanto cari al tennis femminile e che contribuiscono, a dispetto delle critiche di molti su un presunto scarso livello di gioco, ad aumentarne il fascino. Stavolta, però, approcciandoci allo US Open, qualche certezza in più c’è. Una, per esattezza, come il suo numero nella classifica mondiale. Simona Halep è l’indubbia favorita dello Slam newyorkese e stavolta non è soltanto un dovere ...

US Open – Serena Williams scala posizioni : ecco il seeding della tennista americana : La U.S. Tennis Association ha annunciato il seeding degli US Open 2018: Serena Williams sarà la numero 17°, 9 posizioni in meno del suo ranking Manca poco più di una settimana all’inizio degli US Open, l’ultimo Slam della stagione. Attesissima sul cemento di casa, Serena Williams che quest’oggi ha conosciuto il proprio posto nel seeding del torneo. La U.S. Tennis Association ha infatti resi noti i due seeding, maschile e femminile, degli ...

Alexis Ohanian : 'Ho pregato che Serena Williams riuscisse a sopravvivere' : Sarebbe bello poter dire che le donne vengono trattare alla pari rispetto agli uomini in questo mondo. Sono una donna di colore. Le donne in generale non sono state trattate come i colleghi maschi ...

Serena Williams shock - svelato il motivo del ko contro Konta : “quel giorno l’assassino di mia sorella…” : Serena Williams ha svelato i motivi alla base della netta sconfitta rimediata contro Konta a San Jose: una particolare notizia ha turbato la concentrazione della tennista americana Il match perso contro Johanna Konta nel WTA di San Jose, con il punteggio di 6-1 / 6-0, ha rappresentato la sconfitta peggiore della carriera di Serena Williams. Un ko sorprendente, arrivato per giunta mentre la tennista americana sembrava in netta ripresa (dopo ...

L’ultima partita di Serena Williams : persa per aver appreso che il killer di sua nipote era stato liberato : L'ultima partita disputata da Serena Williams è stata persa perché la tennista, pochi minuti prima, aveva appreso che l'assassino di sua nipote era stato scarcerato.Continua a leggere

Gli elogi di Wozniacki e Azarenka al coraggio di Serena Williams : ' Andy è stato un grande sostenitore del tennis femminile, penso davvero che sia un bravo ragazzo, comprende il futuro, il mondo e la vita. È fantastico avere il suo sostengono. Io tendo ad essere ...

Us Open - Serena Williams in campo con un look invidiabile! Dettagli e prezzo degli outfit firmati Nike [GALLERY] : Cosa indosserà Serena Williams agli Us Open? Lo slam americano è pronto al suo esordio sul cemento, ecco i Dettagli dell’outfit della tennista di casa Serena Williams tra le favorite alla vittoria finale degli Us Open? La tennista ex numero uno al mondo, da padrona di casa del torneo di Flushing Meadows, potrebbe ‘rinascere’ con un trionfo nello slam sul cemento. Le avversarie però sembrano non temerla come una volta e le ...

Wta Cincinnati - Kvitova piega Serena Williams e raggiunge Mladenovic : ... Serena si arrende dopo una battaglia di due ore alla ceca, che incassa il 6-3 2-6 6-3 finale e centra così la seconda vittoria di fila ai danni della ex numero 1 del mondo, già battuta nella ...

Wta Cicinnati – Serena Williams ko al secondo turno : Kvitova manda al tappeto la statunitense in tre set : Kvitova sorride a Cincinnati: battuta in tre set Serena Williams al secondo turno del torneo statunitense Serena Williams si ferma al secondo turno del Torneo Wta di Cincinnati: la statunitense ha ceduto, nella notte italiana, alla Kvitova, dopo due ore di gioco. La ceca numero 6 al mondo ha stretto i denti e avuto la meglio al termine di un match combattuto, terminato dopo tre set col punteggio di 6-3, 2-6, 6-3. Adesso per la ceca ...