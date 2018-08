Se per il Manifesto ora Salvini diventa mercante di umani

Manifesto antirazzista : "Più libertà e diritti per tutti" : L'hanno già firmato associazioni e comitati cittadini, volontari, operatori sociali ed esponenti del mondo della cultura: dall'Arci al Centro Astalli, da don Enzo Volpe dell'Istituto Santa Chiara ai ...

Razzismo - Italia in comune sottoscrive il manifesto per l'inclusione : ... in cui il Sud arranca e le imprese chiudono per trasferire sede e soldi all'estero, aspettiamo invece che il governo Conte ci faccia conoscere l'agenda politica per i prossimi mesi. Un'agenda che ...

“Puoi ottenere ciò che vuoi se sei vestita per averlo” - polemica sul manifesto sessista : Il cartellone è apparso a Palermo come pubblicità di un marchio di lingerie per donne e ha scatenato nuove polemiche nel capoluogo siciliano. Dal Comune fanno sapere di aver già richiesto la rimozione alla società interessata.Continua a leggere

Il Manifesto degli scienziati razzisti : così si lavorava per costruire l'odio : Per completezza, va rilevato che anche la dottrina del razzismo esoterico contribuì a dare fondamento alla politica razzista del regime fascista. La teoria ha come presupposto la tripartizione dell'...

Manifesto della razza - Mattarella : “Il razzismo nelle fratture della società. Nessuna cittadinanza per discriminazioni” : Il “veleno” del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli“: così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione degli ottant’anni dalla pubblicazione del “Manifesto della razza“. Era il 25 luglio del 1938 quando professori, medici e intellettuali firmarono e pubblicarono quella che poi è stata la base “scientifica” delle leggi razziali ...

Vaccini - attivista no vax condannata per 'bufala' manifesto : Notizie non vere, dati errati, in altre parole una fake news. La campagna pubblicitaria contro i Vaccini che lo scorso febbraio, a Modena, suscitò un vespaio di polemiche costringendo l'Ausl ad ...

Non una di meno - un manifesto antisessismo per aprire un dibattito nel rap italiano : Diciamolo chiaramente: il sessismo nel rap esiste. E altrettanto chiaramente: il sessismo nel rap non è legato alla trap o alle ultime generazioni di artisti, ma esiste fin dai primi anni di vita del genere. Probabilmente è legato al contesto socioculturale in cui l’hip-hop nasce: quello delle periferie statunitensi degli anni 70, un ambiente in cui la donna – e la donna afroamericana in particolare – è l’ultima ruota del carro in un ...

Manifesto anti-Salvini perde pezzi. Dopo Mentana - altre smentite : Il Manifesto contro Salvini si sta trasformando pian piano in una sorta di farsa. Perché ora Dopo ora sono diverse le personalità dello spettacolo e i presunti firmatari a negare la loro partecipazione all'appello di Rolling Stone contro il ministro dell'Interno.Il primo a farsi da parte è stato Enrico Mentana. Il direttore del Tg di la7 ha pubblicato su Facebook gli screenshot della chat di WhatsApp con il direttore della rivista, Massimo ...

Da Fazio a Bignardi la sinistra da salotto firma un manifesto per fermare Salvini : Milano - Matteo Salvini al governo continua a produrre gravi reazioni isteriche a sinistra. Di solito la patologia si manifesta con vari sintomi riconoscibili, uno dei più frequenti è la raccolta di firme tramite appello alla coscienza civile, perché "chi tace è complice" (scrivono così, seriamente). Lo aveva già fatto nei giorni scorsi Repubblica, quotidiano con una lunga tradizione nel settore, lo ripropone adesso un periodico di nicchia che ...

Rolling Stone - il manifesto anti-Salvini? Selvaggia Lucarelli demolisce la rivista : 'perché dovreste tacere' : 'Sono stata tre mesi a Rolling Stone e francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia ', scrive la giornalista.

Il manifesto di Boeri non piace al governo. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

Marina Abramovi posa per il manifesto della Barcolana di Trieste. E scoppia la polemica - per via del messaggio : Già in passato illustri esponenti del mondo dell'arte avevano firmato il manifesto: si annoverano, tra gli altri, Michelangelo Pistoletto, Gillo Dorfles e Maurizio Galimberti. Nel manifesto di quest'...

Pd - Calenda lancia il manifesto del Fronte Repubblicano 'Cinque idee per ricostruire' : Ed ecco le cinque priorità: tenere in sicurezza l'Italia; proteggere gli sconfitti; investire nelle trasformazioni; proteggere l'interesse nazionale nell'Ue e nel mondo; conoscere. Tutti ragionamenti ...

Fronte repubblicano - Calenda : pronto per mercoledì il manifesto : L'ex ministro Carlo Calenda lancia il suo Fronte repubblicano dopo la sconfitta del Pd alle amministrative. "Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale mercoledì ...