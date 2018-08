Scontro tra due auto a Gizzeria | gravemente ferita una donna

Scontro auto-tramvia : ripreso servizio : ANSA, - FIRENZE, 25 AGO - E' ripreso intorno alle 18 il servizio della linea 1 della tramvia nel tratto intorno a piazza Batoni, interrotto dalle 12.15 per uno Scontro tra un'auto e un convoglio del ...

Scontro auto-tramvia a Firenze : 4 feriti/ Ultime notizie - incidente fra un suv Audi e il mezzo pubblico : Scontro auto-tramvia a Firenze: 4 feriti. Ultime notizie, incidente fra un suv Audi di colore nero, e il mezzo pubblico, quest'ultimo uscito parzialmente dalla sede dei binari(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Migranti - Scontro totale tra l'Italia e l'UE. Conte : 'Ne trarremo le conseguenze' : Italia-UE, è braccio di ferro Il braccio di ferro tra l'Italia e l'Unione Europea prosegue. La politica ferrea portata avanti dal governo Conte nei confronti dei Migranti non sta piacendo affatto all'UE; al tempo stesso, la maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega attacca gli altri ...

Formula 1 - GP Belgio : tra Alonso e la Red Bull è Scontro infinito. Lo spagnolo : 'Ho detto no sei volte' : Fernando Alonso ha dichiarato di aver rifiutato sei diversi approcci dalla Red Bull, di cui due quest'anno, a pochi giorni dall'annuncio della sua uscita di scena dalla F1, ma il boss del team ...

La giornata nera della viabilità : in autostrada altro veicolo a fuoco e Scontro tra due tir - code interminabili sull'A14 e sulla SS16 : A rendere ancora più critica una giornata decisamente da bollino nero altri due episodi di cronaca. Il primo un incidente tra due tir, senza conseguenze per gli autisti, avvenuto intorno alle 14 tra ...

Caltanissetta - Scontro frontale tra auto e camion : Salvatore muore con i suoi due figli : Salvatore Barba e i suoi due figli, Flavia e Enzo, sono le vittime di un incidente stradale verificatosi all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela. I tre tornavano da un matrimonio quando la loro vettura ha impattato il mezzo pesante, morendo sul colpo. Alla base della tragedia forse un tentativo di sorpasso azzardato. "Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia".Continua a leggere

Scontro de Magistris-De Laurentiis - ultras invitano sindaco in curva : Napoli, 24 ago. (Adnkronos) - Lo Scontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il patron della Società sportiva calcio Napoli Aurelio De Laurentiis sulla gestione e sulle condizioni dello stadio San Paolo si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella diatriba stavolta si inseriscono gli ultras

E' Scontro tra Trump e il Sudafrica sulla riforma terriera : Affinché l'economia Sudafricana raggiunga il suo pieno potenziale, è di conseguenza necessario ridurre significativamente il divario in termini di redditi, competenze, asset e opportunità". Secondo ...

Governo - nuovo Scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Notizie del giorno : Diciotti e Scontro Autostrade-Governo : Notizie del giorno: anche la procura di Agrigento indaga sulla vicenda della nave della Guardia Costiera Ubaldo Diciotti, ancorata da tre giorni al porto di Catania con a bordo i 177 migranti. Proseguono le schermaglie politiche e amministrative dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: ministero delle Infrastrutture e Autostrade si rimbalzano la responsabilità di chi dovesse accertarsi delle condizioni del viadotto crollato. Notizie del ...

I 29 minori sulla Diciotti sono sbarcati. E tra Salvini e Fico è Scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

I 29 minori sulla Diciotti sbarcheranno. E tra Salvini e Fico è Scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

Lo Scontro Saviano-Salvini sulla Diciotti e il contrattacco di Atlantia. Di cosa parlare a cena : Creare problemi senza soluzioni è esattamente e violentemente l'opposto di ciò che dovrebbe fare la politica. Eccoci a Catania, e ora, con la magistratura in azione a tutela dei minori, al cortocircuito tra governo e una diramazione dello stato come la Guardia Costiera si aggiunge lo scontro istituz

Sacrificio d'amore/ Anticipazioni 22 agosto 2018 : lo Scontro tra Silvia e Lucrezia : Sacrificio d'amore, Anticipazioni del 22 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Corrado mette in trappola Brando; Silvia rivela a Lucrezia di non aver dimenticato il cavatore.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:12:00 GMT)