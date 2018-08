Scippa la borsa all' anziana Dentro solo carta igienica

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) Tre rapine, tra venerdì mattina e il pomeriggio. Tutte denunciate alla polizia e sventate da equipaggi delle "Volanti" che hanno arrestato tutti i responsabili, quattro uomini e una donna. Complimenti alla questura innanzitutto. Tuttavia sarebbe ipocrita negare che non è certamente il "bilancio positivo dell'azione al contrasto delle forze dell'ordine alla microcriminalità cittadina" o altre nobili civiche riflessioni del genere a colpirci in prima battuta. Bensì la trama bizzarra di uno di questi "colpacci" tentati nel metafisico isolamento della Milano agostana. Che da una parte può farci riflettere in modo ironico come persino i gusti dei ladri in materia di bottino possano essere modesti e contenuti di questi tempi. Ma anche, più penosamente, come certe aggressioni sfocino in tragedie per pochi spiccioli o addirittura per nulla.Ci riferiamo alla prima delle tre rapine - in senso ...