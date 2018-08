ilgossip

: Scandalo al Grande Fratello VIP, una concorrente pratica autoerotismo nella vasca da bagno - Ilgossipitalia : Scandalo al Grande Fratello VIP, una concorrente pratica autoerotismo nella vasca da bagno - stocalma80 : Questi stanno peggio di noi. #trash - BisonSabrina : Il modo in cui venivano trattati i Neri è il più grande scandalo dell'America. • Gunnar Myrdal -

(Di domenica 26 agosto 2018) Dopo appena cinque giorni, infatti, c’è già un vero e propriotelevisivo in Germania per lo spettacolo offerto da Katja Krasavice, una pornostar che partecipa all’edizione locale delVip. L’attrice hard, molto nota in Germania, si trovava infatti da sola all’interno di unadae, con l’ausilio del tubo della doccia, ha iniziato a dedicarsi all’in favore di telecamera. Non sono però mancati momenti di imbarazzo, come quando due coinquilini sono entrati innon sapendo che in quel momento Katja si stava dedicando ad un’attività così intima. Ad ogni modo, la pornostar non si è scomposta più di tanto ed ha immediatamente ricominciato una volta che gli altri due concorrenti sono usciti dal. Katja Krasavice, una delle attrici hard più famose in Germania, d’altronde aveva dichiarato, ...