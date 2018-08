Salvini non è colpa di Salvini

Di Maio : 'Secondo il nostro codice etico Salvini non deve dimettersi' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Domenica 26 agosto ore 10.10 Di Maio: 'Il nostro codice etico dice che Matteo Salvini non si deve dimettere'. Il vicepremier ...

Sondaggi Politici/ Futuro Forza Italia e Centrodestra : “Berlusconi non può essere l’alternativa a Salvini” : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Forza Italia e Centrodestra, Berlusconi non può essere l'alternativa a Salvini per il Futuro(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:37:00 GMT)

Di Maio : 'Il nostro codice etico dice che Matteo Salvini non si deve dimettere' : "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dopo l' iscrizione nel ...

Quella telefonata Salvini-Di Maio : "Matteo ora basta - non li tengo" : Ieri, in tarda serata, gli immigrati rimasti a bordo della nave Diciotti sono stati fatti scendere. Ma prima di arrivare a questa decisione definitiva, il ministro dell'Interno si è assicurato che i 150 migranti non rimanessero in Italia. L'apertura è arrivata della Chiesa italiana, dell'Albania e dell'Irlanda. Ci sarà, quindi, una redistribuzione come voleva fin dall'inizio Matteo Salvini. Questa redistruzione, però, gli è costata cara: il vice ...

Matteo Salvini : “bloccare l’immigrazione clandestina non è un diritto ma un dovere” : Sfida la magistratura Matteo Salvini invitando i magistrati ad arrestarlo. Dopo l’iscrizione sul registro degli indagati il web si infiamma.

Salvini indagato - perché Di Maio non chiede le sue dimissioni come fece due anni fa con Alfano : Nel 2016 Luigi Di Maio chiedeva, con un tweet, le dimissioni dell'allora ministro dell'Interno Angelino Alfano indagato per abuso d'ufficio . Il tweet , nel quale l'attuale vicepremier argomenta «le ...

Buco nell'acqua sul tema immigrazione a Bruxelles - Salvini : 'L'Europa non esiste' : Nella giornata di ieri si è svolto il vertice a Bruxelles tra tutti i rappresentanti delle 12 nazioni invitate a discutere sul tema immigrazione, l'incontro si è però concluso con un nulla di fatto. Alcuni fonti interne al Viminale fanno sapere che Salvini non ha affatto digerito la risoluzione, tanto da arrivare ad affermare che l'Europa non esiste aggiungendo inoltre che non esistono neppure le basi per un nuovo accordo sul soccorso in mare e ...

Stupro di Jesolo - arrestato clandestino - Salvini : ‘Questo verme non può essere espulso’ : “Questo verme non può essere espulso”. Con questo durissimo epiteto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha confermato nella tarda mattinata di oggi la notizia dell’arresto del presunto colpevole della violenza sessuale ai danni di una ragazza 15enne, avvenuta a Jesolo giovedì scorso. Il leader della Lega, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ringrazia le forze dell’ordine di Venezia per la rapida cattura di Mohamed Gueye, ...

Diciotti - Salvini indagato dalla magistratura<br> Il ministro : "Non ci fermeranno" : La Procura di Agrigento ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini e un capo di gabinetto del Viminale. Il Procuratore Luigi Patronaggio oggi è stato a Roma dove ha sentito due funzionari del Ministero dell'Interno nell'ambito della sua indagine per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale, relativa al mancato sbarco sulla terra ferma dei migranti soccorsi in mare dalla nave Diciotti.Gli atti adesso ...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento : «Non ci fermeranno» : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro (Salvini) e un capo di...

