Dovrebbero essere trasmessialla Procura diglidei pm di Agrigento che hanno iscritto il ministronel registro degli indagati per sequestro di persona, arresto illegale e abuso di ufficio per la vicenda della nave Diciotti. A sua volta la procura didovrà girare glial Tribunale dei Ministri, competente visto il coinvolgimento di un membro del governo, entro 15 giorni. Poi il tribunale, organo collegiale ad hoc, avrà 90 giorni di tempo per decidere se archiviare o no.(Di domenica 26 agosto 2018)