Diciotti - Salvini indagato : "Non fermeranno la voglia di cambiamento degli italiani" : "Mi sa che sarà complicato per quelli che vogliono fermarci. Dieci minuti fa mi hanno comunicato che sono sotto inchiesta per sequestro di persona. Penso che sarà difficile fermarci perché possono ...

Salvini indagato - ecco come funziona il Tribunale dei ministri : Il ministo dell'Interno, Matteo Salvini, è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti insieme al capo di gabinetto del ministro. L'ipotesi è sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Ma come funziona il Tribunale dei ministri che seguirà l'iter giudiziario del vicepremier?Innanzitutto, il Tribunale dei ministri è un collegio costituto presso il Tribunale ...

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Non ha violato nostro codice etico. Ma niente attacchi alla magistratura” : “Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno e quindi titolare delle decisioni su quelle materie”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta della procura di Agrigento, che vede indagato per abuso d’ufficio e sequestro di persona il titolare del Viminale. “Allora, come ci si comporta in ...

Di Maio ha detto che Salvini deve restare ministro anche se indagato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato e il lavoro della magistratura va rispettato. Ma Salvini non ha violato il codice etico dei ministri contenuto nel contratto di governo, quindi 'deve ...

Salvini indagato e Di Maio abbozza. Due anni fa chiese le dimissioni di Alfano indagato "in 5 minuti" : Subito dopo la notizia dell'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti, sui social è tornato a circolare un tweet scritto da Luigi Di Maio più di due anni fa. Nel febbraio 2016, il capo politico del Movimento 5 Stelle chiedeva le dimissioni dell'allora capo del Viminale Angelino Alfano perché sui quotidiani del giorno si leggeva l'indagine avviata dalla Procura di Roma per abuso di ...

Migranti sbarcati da Diciotti - Salvini indagato. Di Maio : 'Governo compatto' : "In questi giorni non è mancata la compattezza del Governo. Devo ringraziare il ministro degli Esteri Moavero e il premier Conte perchè abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per ...

Nave Diciotti : scesi i migranti - Salvini indagato : Cento ospitati in una struttura della Conferenza Episcopale Italiana, 20 in Albania e altrettanti in Irlanda. È questa la sorte dei migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera dal giorno di Ferragosto e bloccati per giorni nel porto di Catania. Solo quando è arrivata la certezza del collocamento c’è stato il via libera del Viminale per lo sbarco. Era appena passata la mezzanotte. Sul molo di Levante del porto catanese ...

Caso Diciotti - Salvini indagato dalla Procura di Agrigento : La Procura di Agrigento ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini e un capo di gabinetto del Viminale. Il Procuratore Luigi Patronaggio oggi è stato a Roma dove ha sentito due funzionari del Ministero dell'Interno nell'ambito della sua indagine per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale, relativa al mancato sbarco sulla terra ferma dei migranti soccorsi in mare dalla nave Diciotti.Gli atti adesso ...

Diciotti - scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica : "Vergogna" | : A cinque giorni dall'attracco al porto di Catania, sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave. Verranno distribuiti tra Chiesa Italiana - un centinaio - Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Il ...

Notizie del giorno : caso Diciotti e Salvini indagato : Notizie del giorno: dopo nove giorni di trattative e tensioni si sblocca il caso legato alla nave Diciotti. Fondamentale è stata la collaborazione di Albania e Irlanda, gran parte degli sforzi arriveranno dalla Cei, che accoglierà circa 100 persone. Notizie del giorno: caso Diciotti News. Dopo nove giorni di trattative e tensioni si sblocca il caso legato alla nave Diciotti. Fondamentale è stata la collaborazione di Albania e Irlanda, che si ...

“Cosa rischia penalmente”. Matteo Salvini indagato - il colpo di scena : colpo di scena nella vicenda della nave Diciotti. La Procura di Agrigento, alla fine dell’attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a ‘noti’ il fascicolo relativo al mancato sbarco degli immigrati dal pattugliatore ‘U. Diciotti’, già iscritto per i reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Due gli indagati, uno di questi è il ministro dell’interno Matteo ...

