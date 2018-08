Salvini indagato | che succede ora?

Salvini indagato - perché Di Maio non chiede le sue dimissioni come fece due anni fa con Alfano : Nel 2016 Luigi Di Maio chiedeva, con un tweet, le dimissioni dell'allora ministro dell'Interno Angelino Alfano indagato per abuso d'ufficio . Il tweet , nel quale l'attuale vicepremier argomenta «le ...

Diciotti si sblocca : Salvini indagato fa sbarcare i migranti : In realtà il braccio di ferro con l'Europa e con la magistratura che la politica muscolare di Salvini ha imposto per giorni e giorni ha fatto venire alla luce con sempre maggior chiarezza il vero ...

Diciotti - scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica : “Vergogna” : Diciotti, scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica: “Vergogna” A cinque giorni dall'attracco al porto di Catania, sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave. Verranno distribuiti tra Chiesa Italiana - un centinaio - Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Il ministro indagato, assieme al suo capo di ...

Diciotti - Salvini è indagato. Via libera allo sbarco di tutti i migranti : intesa con Chiesa - Irlanda e Albania : Teleborsa, - E' iniziato poco dopo le 22 lo sbarco di tutti i 137 migranti dalla nave Diciotti, fermi da cinque giorni sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto ...

Diciotti - sbarcano tutti i migranti; indagato Salvini che attacca duramente l'UE : I migranti della nave Diciotti sbarcheranno tutti. Si sblocca finalmente al porto di Catania una lunga querelle densa di polemiche [VIDEO] e caratterizzata anche dall'intervento della magistratura. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risulta infatti indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale ed abuso d'ufficio. Nel corso della giornata erano gia' state sbarcate per motivi sanitari 13 persone delle 150 ...

Salvini indagato per sequestro di persona e abuso d'ufficio/ Ultime notizie : “Vengano a prendermi - li aspetto" : Salvini indagato per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 00:15:00 GMT)

Diciotti - Salvini indagato dalla magistratura<br> Il ministro : "Non ci fermeranno" : La Procura di Agrigento ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini e un capo di gabinetto del Viminale. Il Procuratore Luigi Patronaggio oggi è stato a Roma dove ha sentito due funzionari del Ministero dell'Interno nell'ambito della sua indagine per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale, relativa al mancato sbarco sulla terra ferma dei migranti soccorsi in mare dalla nave Diciotti.Gli atti adesso ...

Matteo Salvini indagato - Giorgia Meloni smaschera la vergogna dei magistrati : 'Scandalosi' : 'Scandaloso e sovversivo indagare un ministro che cerca di fermare l'invasione di clandestini' tuona Giorgia Meloni dopo la notizia delle indagini a carico di Matteo Salvini da parte della procura di ...

Matteo Salvini indagato - come funziona il tribunale dei ministri : che fine può fare l'indagine sulla Diciotti : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona dopo il divieto di sbarco dalla nave Diciotti, ma ...

Diciotti - migranti accolti da Chiesa - Irlanda e Albania/ Salvini : “Io indagato? Il limite è stato raggiunto” : Diciotti, 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave: cominciata evacuazione, c'è emergenza tubercolosi e polmoniti. Matteo Salvini: “Lavoro a soluzione positiva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento : 'Non ci fermeranno' : 'Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, ...