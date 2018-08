Salvini indagato | Berlusconi | “Gli sono vicino” Renzi | “Di Maio ha doppia morale” Le

Salvini indagato. Il ministro : Non ci fermeranno : Roma, 26 ago., askanews, - Matteo Salvini è iscritto nel registro degli indagati per il caso dei migranti bloccati sulla nave Diciotti. Il reato ipotizzato dal pm di Agrigento è sequestro di persona, ...

L'assedio del Pd a Di Maio : "Chiedi le dimissioni ?dell'indagato Salvini?" : Ora su Di Maio si abbatte la polemica. L'indagine contro Matteo Salvini decisa dalla procura di Agrigento apre un nuovo fronte nel Movimento. Il Pd infatti sta rinfacciando a Di Maio il fatto di aver chiesto in passato con celerità le dimissioni di un ministro non appena questo veniva indagato e di non fare lo stesso per il vicepremier leghista. Online spuntano i tweet del grillino quando diceva che "Alfano indagato per abuso di ufficio" doveva ...

Salvini indagato - ecco come funziona il Tribunale dei ministri : Il ministo dell'Interno, Matteo Salvini, è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti insieme al capo di gabinetto del ministro. L'ipotesi è sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Ma come funziona il Tribunale dei ministri che seguirà l'iter giudiziario del vicepremier?Innanzitutto, il Tribunale dei ministri è un collegio costituto presso il Tribunale ...

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Non ha violato nostro codice etico. Ma niente attacchi alla magistratura” : “Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno e quindi titolare delle decisioni su quelle materie”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta della procura di Agrigento, che vede indagato per abuso d’ufficio e sequestro di persona il titolare del Viminale. “Allora, come ci si comporta in ...

Migranti sbarcati da Diciotti - Salvini indagato. Di Maio : 'Governo compatto' : "In questi giorni non è mancata la compattezza del Governo. Devo ringraziare il ministro degli Esteri Moavero e il premier Conte perchè abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per ...