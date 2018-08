Salvini incontra Orban E il M5s prende le distanze

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. E la sinistra si mobilita : A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di ...

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. ?E la sinistra si mobilita : Salvini incontra Orban e i Cinque stelle prendono le distanze dall'alleato. A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di Budapest e il vicepremier leghista si terrà martedì in prefettura a Milano. "L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban - scrivono in una nota i capigruppo M5S di Camera e ...

Salvini incontra un ambulante : 'Non ha voluto fare un selfie con me' : Le spiagge italiane, come ogni estate, si riempiono di venditori ambulanti che propongono ai bagnanti ogni tipo di oggetto o servizio: braccialetti, tappeti, accessori per il mare, occhiali da sole, cibo, bevande, massaggi e anche i famosi tatuaggi all'hennè. A partire da quest'anno il premier Matteo Salvini [VIDEO]ha avviato una campagna chiamata Spiagge Sicure che mira al contrasto di quest'attivita' finanziando le polizie municipali per ...

Bocelli incontra Salvini alla Versiliana - poi la cena a casa del tenore : Marina di Pietrasanta , Lucca, , 18 agosto 2018 - Visita inaspettata del tenore Andrea Bocelli alla Versiliana di Marina di Pietrasanta per conoscere il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo ...

Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi in ospedale : conferma Marcello Foa - i dubbi su Forza Italia : Su Foa, ha aggiunto: 'È una persona apprezzata e stimata in Italia e nel mondo, una persona libera . Nessuno ha paura di una persona libera, tranne il Pd. Conto che Foa abbia il sostegno di tutto il ...

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Foa. Salvini incontra Berlusconi 'Assurdo che Forza Italia dica di no' : ROMA - Fumata nera: la Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente ...

E Fico incontra gli anti-Salvini : "Migranti? Non puoi lasciarli in Libia" : E ai manifestanti che gli chiedevano conto della politica dei porti chiusi di Salvini, ha glissato assicurando che 'fino a questo momento, per tutte le navi rimaste in mare più del dovuto, è stata la ...

L'azzurra Daisy Osakue disposta a incontrare Salvini : Torino, 30 lug., askanews, - 'Se c'è la possibilità incontrerò Salvini con molto piacere. Spero che questo incontro possa aiutare sia lui che altri politici a mettere da parte le sciocchezze. Il ...

Daisy Osakue - Salvini : 'Spero di incontrarla : emergenza razzismo? Non esiste' : 'Spero di incontrarla e vederla gareggiare il prima possibile', dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini augurando una veloce guarigione all'atleta Daisy Osakue, colpita da un uovo a ...

Salvini : incontrato prima sindaco di Roma che quello di Milano : Roma – “Sono qui da due mesi, ma il tema di stare vicini agli enti locali credo di averlo affrontato. Ho incontrato prima il sindaco di Roma di quello di Milano, so che mi verra’ ricordato. Comunque incontrero’ a breve anche il mio primo cittadino”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti al Viminale durante un punto stampa successivo all’incontro con la sindaca ...

Campi rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

Salvini mantiene la promessa : incontra la madre del parà ucciso in Afghanistan : Alla fine Matteo Salvini ha mantenuto la promessa e ha incontrato Annarita Lo Mastro, la mamma di David Tobini, parà ucciso in Afghanistan. Il ministro dell'Interno le aveva promesso che l'avrebbe vista non appena sarebbe tornato dalla Libia e così è stato. "Come stai?", ha esordito Salvini, provocando un po' di spaesamento in Annarita: "Bene Ministro....", risponde la donna che ha portato con sé una torta tricolore, con in mezzo lo stemma ...