Salvini | «Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi Ha cambiato

Salvini twitta : "Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi : io non ho cambiato idea" : "Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: 'Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto'. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi". Lo scrive il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su twitter, riferendosi al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti.Il riferimento del ministro Salvini è alle dichiarazioni ...

Perché Salvini incontra Orbàn in Prefettura? : La politica di Salvini e Orbàn distrugge nelle fondamenta i principi della democrazia. E questo non riguarda una parte, non è un problema del Pd, non è una cosa di sinistra. E' un'urgenza democratica ...

Matteo Salvini - chi è il magistrato Luigi Patronaggio che lo indaga : cosa pensa degli immigrati : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è il personaggio del momento, dopo che ieri ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini , accusato anche di ...

Ecco chi è il pm che indaga Salvini e considera "amici" i migranti : Luigi Patronaggio non è diventato "famoso" ieri, quando ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati il ministro dell'Interno. Certo, la vicenda della nave Diciotti, l'interrogatorio a Roma dei funzionari del Viminale e infine la decisione di mettere nel mirino Salvini ne avranno aumentato la (im)popolarità. Ma chi è il procuratore capo di Agrigento?Patronaggio ha 38 anni e tre figli. Una delle sue ultime indagini, quella sulle presunte ...

Ecco come funziona il tribunale dei Ministri che ora dovrà indagare Salvini : Il ministo dell'Interno, Matteo Salvini , è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti insieme al capo di gabinetto del ...

Luigi Di Maio - perché Salvini indagato non si deve dimettere : 'Previsto dal codice etico' : Luigi Di Maio ha cercato di spegnere sul nascere le polemiche scoppiate dopo l'apertura delle indagini a carico dell'alleato di governo Matteo Salvini . Polemiche scoppiate anche all'interno degli ...

Di Maio : 'Il nostro codice etico dice che Matteo Salvini non si deve dimettere' : "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dopo l' iscrizione nel ...

Come funziona il Tribunale dei ministri - l'organo che deciderà sul caso Salvini : Nell'aprire l'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini, la Procura di Agrigento ha comunicato di aver trasmesso "doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al Tribunale dei ministri del capoluogo". I reati contestati sono sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. Non sarà quindi la Procura di Agrigento a prendersi cura del caso, ma il Tribunale dei ministri. ...

Salvini indagato - che succede ora? : La Procura di Agrigento ha iscritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel registro degli indagati. Il vicepremier è finito sotto inchiesta assieme al suo capo di gabinetto per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale in merito al caso della Diciotti, la nave della Guardia costiera con a bordo 177 migranti bloccata nel porto di Catania per 5 giorni. Ma che succede ora? E cosa rischia penalmente Salvini? Gli atti ...