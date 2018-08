caffeinamagazine

: “Salvini canta vittoria, ma…”. Ecco dove andranno gli immigrati della Diciotti - Caffeina Magazine - xenosDumor : “Salvini canta vittoria, ma…”. Ecco dove andranno gli immigrati della Diciotti - Caffeina Magazine - 2015blackdog : RT @mazzettam: @lameduck1960 #Salvini alla fine ha organizzato una truffa con i preti immigrazionisti che si arricchiscono con il traffico… - tizianamotta : @giosescordo1 @Il_Reggino @matteosalvinimi canta quello che ti piace ma un ladro rimane un ladro. E voi poi di estr… -

(Di domenica 26 agosto 2018) I primi a scendere sono stati 12 ragazzi, i più giovani, tutti minorenni, trasportati nell’hotspot di Catania, il primo luogo di riconoscimento e registrazione che i migranti conoscono in terra italiana. Nelle prime ore del 26 agosto, poi, anche i restanti 137 sono finalmente sbarcati dalla, dopo cinque giorni trascorsi sul pattugliatoreguardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto di Catania. Ma cosa capiterà adesso a tutte le persone che, per certi versi, sono state “sequestrate” all’interno dell’imbarcazione italiana? Mentre il ministro degli Interni cerca di raccogliere consensi puntando il dito sul presunto mancato aiuto degli altri paesiComunità europea, fa intendere, in una intervista del 25 agosto, di “essere a lavoro con alcune nazioni aventi realtà più vicine a noi”. Si capirà soltanto in serata che parla dell’Albania, che, pur di ...