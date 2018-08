Salto in alto | Gianmarco Tamberi secondo al meeting di Eberstadt | 2 30 e poi 2 33

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach in finale : è asSalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...

Inter - possibile a gennaio un nuovo asSalto a Modric (RUMORS) : Il tormentone degli ultimi giorni della sessione estiva di Calciomercato è stato sicuramente quello riguardante il possibile arrivo all'Inter del centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Il giocatore, premiato come il miglior calciatore del Mondiale in Russia, non aveva nascosto la volonta' di lasciare la Capitale spagnola anche dopo vari incontri con i rappresentanti del patron, Florentino Perez. Si era parlato di una possibile ...

Inter - possibile a gennaio un nuovo asSalto a Modric (RUMORS) : Il tormentone degli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato è stato sicuramente quello riguardante il possibile arrivo all'Inter del centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Il giocatore, premiato come il miglior calciatore del Mondiale in Russia, non aveva nascosto la volontà di lasciare la Capitale spagnola anche dopo vari incontri con i rappresentanti del patron, Florentino Perez. Si era parlato di una possibile ...

Doppio asSalto in villa : coppia massacrata di botte dai ladri per 300 euro : ROVIGO - Notte di terrore in Polesine. Due gli assalti messi a segno dai banditi, il più grave a una coppia di pensionati di Arquà, massacrati di botte dai tre rapinatori incappucciati che hanno fatto ...

Calciomercato Real Madrid : Perez pronto a dare l’asSalto a Mbappè : Per il Real Madrid la caccia al sostituto di Cristiano Ronaldo è sempre aperta e il presidente Florentino Perez ha pensato a Kylian Mbappè, uno dei protagonisti del Mondiale. Per poter far partire la trattativa, scrive il quotidiano sportivo spagnolo As, Perez deve aspettare il pronunciamento dell’Uefa nei confronti del Psg su presunte violazioni del Fair Play Finanziario, decisione rinviata a lunedì. Nel caso in cui il club francese ...

Inter-Modric : nuovo asSalto a gennaio? : nuovo assalto - Sì, perchè s econdo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'idea di vedere Luka Modric in nerazzurro non è stata del tutto accantonata nè dall'Inter nè dagli agenti del giocatore.

La Boldrini torna all'asSalto : "Salvini ora dimostri di essere un uomo" : Laura Boldrini torna all"attacco. Ieri sera l"ex presidente della Camera era a Catania, al molo di Levante, per far visita ai migranti ancora a bordo della nave Diciotti della Giardia costiera. E in serata aveva lanciato la sua sfida al ministro dell"Interno, definendo Salvini un politico "spietato" con i deboli.Bene. Oggi la Diciotti è ancora lì ferma al porto. Il comandante della nave, in una intervista a La Verità, ha smentito gli allarmismi ...

Dal fucile d'asSalto ora la sfida a Tesla - Kalashnikov punta sull'auto elettrica : ... che assicura che a breve riuscirà a creare un prototipo in grado di competere per velocità e durata della batteria con tutte le principali scuderie di auto elettriche al mondo

Turisti spericolati all’asSalto delle vette. Cervino - basta scalatori in scarpe da tennis : Alpinisti improvvisati, gitanti che in scarpe da ginnastica tentano inseguire orizzonti più alti dei 4000 metri. E poi c’è quel doloroso primato sul versante italiano del Cervino: sette morti in un’estate di maltempo che non ha concesso tante giornate per le scalate alla Gran Becca di confine tra Valle d’Aosta e Vallese. I continui richiami alla pr...

Europa League – Atalanta - asSalto fallito! Il Copenaghen mantiene lo 0-0 : la qualificazione si deciderà al ritorno : L’Atalanta domina la partita di andata dell’ultimo turno di qualificazione ai gironi di Europa League, ma il Copenaghen non crolla: decisiva la sfida di ritorno in Danimarca La ‘dea bendata’ non sorride alla ‘Dea’ nerazzurra, Atalanta sfortunata nella sfida d’andata dell’ultimo turno di qualificazione ai gironi di Europa League. Bergamaschi che dominano la partita, ma senza riuscire a trovare il modo di abbattere il muro eretto dal ...

Atalanta - asSalto al Copenaghen Ora si fa sul serio : obiettivo gironi : Segui la diretta di Atalanta-Copenaghen. A Reggio Emilia i nerazzurri tentano l'assalto ai gironi di Europe league. Di fronte c'è il temibile Copenaghen, abituato a giocare in Europa.

F1 - Pierre Gasly pronto per il 'Salto' alla Red Bull : 'che lotta con Verstappen' : Il futuro pilota della Red Bull Gasly è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa in quel di Spa, in vista del weekend di gara in Formula 1 Il giovane Pierre Gasly è pronto al salto dalla ...

F1 - Pierre Gasly pronto per il “Salto” alla Red Bull : “che lotta con Verstappen” : Il futuro pilota della Red Bull Gasly è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa in quel di Spa, in vista del weekend di gara in Formula 1 Il giovane Pierre Gasly è pronto al salto dalla Toro Rosso alla Red Bull. La F1 si è spostata a Spa, per una gara che sarà condizionata inevitabilmente dalle voci di mercato, con tutti i tasselli che si stanno pian piano sistemando. Gasly è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa ...

Real Madrid/ Mbappé e Neymar nel mirino - doppio asSalto al Psg : ma chi è il vero obiettivo di Perez? : Real Madrid: Mbappé e Neymar nel mirino, doppio assalto al Psg in vista, ma chi è il vero obiettivo di Perez? AS e Marca seguono due piste diverse...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:37:00 GMT)