Roma | Strootman saluta | accordo con il Marsiglia di Garcia

Roma - Strootman al Marsiglia : domani visite mediche e firma : Kevin Strootman è a un passo dalla firma con l'Olympique Marsiglia. La Roma ha accettato l'offerta del club francese di 25 milioni più 3 di bonus dando il via libera all'olandese di partire verso la ...

Strootman al Marsiglia : accordo con la Roma : Roma - La Roma saluta Kevin Strootman . La società giallorossa ha trovato l'accordo con il Marsiglia per la cessione del centrocampista olandese: l'affare è stato definito sulla base di 25 milioni più ...

Roma - Strootman dice sì al Marsiglia : Secondo quanto riferisce Sky Sport , Kevin Strootman avrebbe accettatola proposta di 4,5 milioni di euro a stagione del Marsiglia . Il centrocampista olandese è stato richiesto da Rudi Garcia , ex allenatore proprio dei ...

Calciomercato : la Roma si indebolisce - ceduto Strootman al Marsiglia. Si attende il sì del calciatore [CIFRE e DETTAGLI] : Kevin Strootman è molto vicino al Marsiglia dell’ex allenatore capitolino Rudi Garcia. Il forte centrocampista della Roma è stato fondamentalmente ceduto da Monchi, il quale ha accettato l’offerta dei francesi: 23 milioni più bonus. Il giocatore non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta del Marsiglia e ha preso tempo per riflettere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

