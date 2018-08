Roma | Strootman a un bivio | il Marsiglia rilancia a 30 milioni

Roma - il Marsiglia bussa forte : Strootman ora può partire : In fondo basta poco. Un telefonino sempre acceso, un buon rapporto col proprio assistito, una buona offerta in mano, e così anche l'impossibile , si fa per dire, si può materializzare. In pratica è ...

Strootman imita Dzeko : Roma e basta : L'unico che non si stupisce è lui. Ogni mattina si specchia nel suo fisico bestiale e sorride con il suo ghigno feroce. Strootman, proprio nell'annata dell'abbondanza di giocatori e soluzioni, si ...

Roma - c’è un’offerta per Strootman che arriva da Marsiglia : possibile cessione a sorpresa : Kevin Strootman potrebbe sorprendentemente lasciare la Roma entro la fine del mese di agosto, il Marsiglia è partito all’assalto per il centrocampista Kevin Strootman preso d’assalto dal Marsiglia. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Roma, una notizia che di certo allarma un po’ i tifosi che non vorrebbero perdere l’olandese. A centrocampo di certo c’è abbondanza, ma Strootman è un ...

Fiocco rosa in casa Roma : Strootman è papà della piccola Jonah : Una piccola manina che stringe l'indice del proprio papà. Con una foto pubblicata attraverso i suoi profili social, Kevin Strootman ha annunciato di essere diventato papà. E' nata ieri Jonah Maxime, ...

Torino-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Pastore con De Rossi e Strootman : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

Olsen e Strootman - che voglia di Roma : 'Siamo pronti'. Scontro Pallotta-De Laurentiis : PALLOTTA-ADL, BOTTE DA ORBI - La giornata si era aperta con la polemica di De Laurentiis , che ha sparato a zero sulla proprietà giallorossa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Un uccellino ...

Strootman : 'Pronti per la nuova stagione. Nzonzi alla Roma è un segnale per gli altri' : E' un giocatore forte e un campione del mondo e non tutti possono dire questo. E' esperto e può dare tanto alla squadra. Abbiamo tanti centrocampisti, ma in ogni ruolo siamo almeno due o tre a poter ...

Roma - Strootman sempre più al centro del progetto : L'olandese è stato uno dei giallorossi più in forma della tournée americana, durante la quale è stato provato da Di Francesco anche come regista

Video/ Roma Real Madrid (1-2) : highlights e gol della partita. Non basta Strootman (ICC 2018) : Video Roma Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida per la International Champions cup 2018. Rete della bandiera per Strootman.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:56:00 GMT)

Roma - Strootman : “voglio restare qui” : “Abbiamo lavorato bene in queste settimane. Rispetto allo scorso anno abbiamo un vantaggio, perche’ abbiamo lavorato a Trigoria e fatto gia’ due amichevoli prima della ICC. Vogliamo far vedere che siamo sulla strada giusta e che siamo pronti”. Così il centrocampista olandese Kevin Strootman, alla vigilia della prima gara della Roma nella ICC 2018, contro il Tottenham, all’SDCCU Stadium. “I nuovi ...

Roma - Strootman : "Il futuro? Se non mi mandano via - rimango" : "Non ho mai parlato di addio. Ho firmato un contratto un anno fa per 5 anni. Voi giornalisti dite che vado via e che mi vendono, ma io non devo rispondere a questo. Ho un contratto, sono felice. Se ...