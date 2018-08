Roma | la nuova offerta del Marsiglia per Strootman

Roma : Entro fine agosto terminati lavori nuova illuminazione sottovia : Roma – Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno Entro la fine di agosto, i lavori di ammodernamento e trasformazione a LED degli impianti dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia da Largo Giovanni XXIII direzione Lungotevere Gianicolense, Ignazio Guidi e in quelli da piazzale ...

MERCATI - L'ITALIA È LA NUOVA GRECIA/ Atene salva - per Roma lo spettro delle Omt della Bce : GRECIA, addio alla Troika: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati alla grave crisi restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:57:00 GMT)

SummerSlam 2018 – Finalmente Roman Reigns! AJ Styles perde la testa : Ronda Rousey nuova campionessa [RISULTATI FOTO E VIDEO] : SummerSlam 2018 passa agli archivi con dei risultati pazzeschi! Roman Reigns riesce a battere Brock Lesnar, AJ Styles perde per squalifica, Ronda Rousey e Charlotte Flair nuove campionesse femminili: gli esiti dei match del PPV L’appuntamento di wrestling più caldo dell’estate passa agli archivi con dei risultati pazzeschi! Nella splendida cornice del Barclays Center di Brooklyn, tana della franchigia NBA dei Nets, il PPV WWE SummerSlam ...

Roma - vecchia e nuova. Kluivert inventa per la magia di Dzeko : Il nuovo e il vecchio che avanzano, salvano la Roma e castigano un Torino che avrebbe meritato di più. Alla fine ci ha pensato ancora una volta lui, Edin Dzeko. Ma il suo gol numero 74 in giallorosso ...

La nuova Roma al test Toro. Rosa extralarge per volare alto : Il cammino della Roma riparte in trasferta a Torino, unico luogo, ma giocava allo Stadium della Juve e non come oggi sul campo dei granata, dove ha perso nella passata stagione lontano dall'Olimpico. ...

Strootman : 'Pronti per la nuova stagione. Nzonzi alla Roma è un segnale per gli altri' : E' un giocatore forte e un campione del mondo e non tutti possono dire questo. E' esperto e può dare tanto alla squadra. Abbiamo tanti centrocampisti, ma in ogni ruolo siamo almeno due o tre a poter ...

Roma - II municipio : nuova area giochi per scuola infanzia Mazzini : Nello specifico, alla Mazzini sono stati organizzati diversi eventi che hanno consentito la raccolta fondi: spettacoli teatrali, il mercatino di Natale, un concerto di musica gospel. «La ...

Roma. Nuova illuminazione a led nei sottovia di viale Oxford e in via Tor Vergata : Sono stati realizzati nuovi impianti di illuminazione a led nei sottovia veicolari di viale Oxford e via di Tor Vergata.

Patrick Dempsey reciterà in una nuova mini-serie ambientata tra Londra e Roma : nuova mini-serie in vista per Patrick Dempsey: un thriller sul mondo finanziario dal titolo Devils, prodotto dai creatori della serie The Young Pope e Masters Of Florence. Patrick Dempsey [VIDEO]condividera' il ruolo da protagonista con l'attore italiano Alessandro Borghi visto nella serie Suburra. La trama di Devils Basato sul best-seller del commerciante italiano Guido Maria Brera, la serie in dieci parti sara' ambientata nell'ufficio ...

Di Francesco - la Roma è nuova ma sembra quella vecchia : Coric, Marcano, Cristante, Kluivert, Mirante, Santon, Zaniolo, Bianda, Pastore, Fuzato Olsen. Eccoli, undici, anzi, con l'ultimo in arrivo, N'Zonzi, sono dodici. Torino si avvicina, chi vedremo in ...

Pavon alla Roma?/ Ultime notizie : la nuova idea di Monchi - si può fare per 35 milioni : Pavon alla Roma? Ultime notizie: la nuova idea di Monchi è l'argentino del Boca Juniors, si può fare per 35 milioni, le caratteristiche sono ideali...(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Roma - nuova vita in periferia per i sampietrini del Centro : andranno al Tiburtino e al Quadraro : IL CASO Il sampietrino trasloca in periferia. Sbullonato dalla centralissima via Nazionale, dovrebbe essere accolto nella borgata del Quadraro; rimosso da via IV Novembre, al curvone prima di piazza ...