Roma | la cessione di Strootman non è fantamercato | il Marsiglia insiste

Roma - c’è un’offerta per Strootman che arriva da Marsiglia : possibile cessione a sorpresa : Kevin Strootman potrebbe sorprendentemente lasciare la Roma entro la fine del mese di agosto, il Marsiglia è partito all’assalto per il centrocampista Kevin Strootman preso d’assalto dal Marsiglia. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Roma, una notizia che di certo allarma un po’ i tifosi che non vorrebbero perdere l’olandese. A centrocampo di certo c’è abbondanza, ma Strootman è un ...

Calciomercato Roma - Monchi annuncia una cessione : Calciomercato Roma – La Roma è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match indicazioni di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Gonalons se tutto va bene andrà al Siviglia in prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche. Olsen? Sostituire Alisson non era facile, è uno dei cinque migliori portieri al mondo. Ma tra tante possibilità abbiamo scelto Olsen che ha ...

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...

Roma - abbondanza a centrocampo. In 3 a rischio cessione : Situazione complicata per Gonalons, che rifiuta ogni destinazione, mentre Zaniolo apre al prestito. In bilico anche uno tra Coric e Lorenzo Pellegrini

Roma. Campidoglio - concessione da Regione Lazio arrivata il 20 giugno : Roma. Campidoglio, concessione da Regione Lazio arrivata in uffici Roma Capitale il 20 giugno. Roma – “La concessione da parte della Regione Lazio per realizzare l’area Tiberis è arrivata agli uffici di Roma Capitale il 20 di giugno. Fino a quella data ci sono stati solo pareri e non atti formali. Nonostante ciò, il nostro impegno è stato massimo per realizzare l’area attrezzata che era stata promessa alla città” lo ...

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - ds Siviglia conferma : "Ha chiesto la cessione" - Monchi prepara il blitz : Steven N'Zonzi alla Roma, le Ultime notizie sulla pista di mercato giallorossa: il ds del Siviglia conferma, "il calciatore ci ha chiesto la cessione"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:10:00 GMT)

Roma - ufficiale la cessione di Alisson : plusvalenza da oltre 55 milioni : L'affare ora è ufficiale: il portiere brasiliano giocherà in Premier League con la maglia dei Reds. L'articolo Roma, ufficiale la cessione di Alisson: plusvalenza da oltre 55 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “la cessione di Alisson non cambia le nostre ambizioni. Malcom? Lo seguiamo” : Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kluivert, Monchi ha parlato del mercato della Roma e del futuro di Alisson “Per Alisson è arrivata una offerta molto importante, fuori mercato, abbiamo valutato pro e contro e alla fine abbiamo fatto una scelta di parlare col Liverpool per trovare un accordo. E’ un messaggio di mancanza di visione? Per me no, la Roma continua allo stesso livello, abbiamo venduto due ...

Roma - tifosi divisi sulla cessione di Alisson : alcuni (folli) criticano la società ma è impossibile dire no a queste cifre… : Roma alle prese con l’affare Alisson che ha diviso in due fazioni la tifoseria giallorossa, il portiere si appresta a firmare col Liverpool La Roma ha di fatto ceduto il portiere brasiliano Alisson al Liverpool di Klopp, alla ricerca di un estremo difensore dopo i disastri di Karius. L’ennesima cessione di un big dell’era Pallotta, ha mandato su tutte le furie i tifosi giallorossi. Dopo Salah e Nainggolan, adesso i ...

Calciomercato Roma - è fatta per la cessione di Alisson al Liverpool : le cifre definitive dell’affare : Il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta del Liverpool, che verserà 75 milioni di euro bonus compresi in due rate Il trasferimento di Alisson Becker dalla Roma al Liverpool è cosa fatta, il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta della società inglese e ha dato il via libera per la chiusura dell’operazione. E’ bastato un piccolo sforzo economico in più dei ‘Reds’ per far cedere la Roma, ...

Fiorello - chiesta al Comune di Roma concessione per realizzare il teatro del suo nuovo show su Rai1 : Il più volte annunciato ritorno in Rai di Fiorello con un programma tutto suo sembra concretizzarsi. Infatti, in attesa che venga rinnovato il consiglio di amministrazione dell'azienda di Viale Mazzini scaduto il 30 giugno, qualche passo in avanti per riportare lo showman siciliano sulla tv pubblica è stato fatto. È notizia di queste ore, infatti, che la società produttrice Ballandi ha chiesto alla sindaca di Roma Virginia Raggi la ...

Calciomercato Roma - è ufficiale la cessione di Bruno Peres al San Paolo : Roma - Ritorno in Brasile per Bruno Peres : la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di ...

Donnarumma alla Roma / Ultime notizie : sarà Gigio a sostituire Alisson in caso di cessione? : Donnarumma alla Roma, Ultime notizie: sarà Gigio a sostituire Alisson Becker nel caso il brasiliano dovesse davvero partire. I rossoneri dopo l'arrivo di Pepe Reina disposti a trattare.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 23:38:00 GMT)

Berardi alla Roma?/ La cessione di Defrel potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo : Continua il pressing della Roma per portare in giallorosso Domenico Berardi. La cessione di Gregoire Defrel alla Sampdoria potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:51:00 GMT)