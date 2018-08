Roma | frigo | materassi | divani abbandonati | ferma in Comune la stangata anti-ingombranti

Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca - trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i Roma ni : 'Continuate a segnalare' : Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei Frigoriferi . E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo ...

Roma : Abbandona frigoriferi in strada - denunciato : Roma – Nella notte tra il 21 ed il 22 giugno una pattuglia del reparto Tutela Ambiente del VII Gruppo Tuscolano ha fermato un uomo di 47 anni mentre scaricava 19 frigoriferi in via Bernardino Alimena, zona Romanina. L’intervento è avvenuto al termine delle indagini scattate su segnalazione della presidenza del VII municipio. In precedenza erano stati già ritrovati 20 frigoriferi, privi del motore e dei tubi in rame, gettati in ...