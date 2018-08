Roma | Fazio | “con l’Atalanta sarà una bella sfida”

calcioweb.eu

(Di domenica 26 agosto 2018) “Quella con l’Atalantaunapartita da giocare, è una gran rivale, ma noi dobbiamo migliorare il nostro rendimento in casa rispetto alla passata stagione”. Così Federicoa poche ore dall’esordio stagionale dellaallo stadio Olimpico. “Col Torino abbiamo iniziato bene ma dobbiamo continuare così” spiega il difensore argentino, riconoscendo le insidie della sfida di lunedì sera: “L’Atalanta sta in un gran momento anche perché ha giocato più di noi visto il preliminare di Europa League. Abbiamo visto la partita col Copenaghen, si vede che ha più ritmo, che sta fisicamente bene, che pressa forte. È una buona squadra euna grande partita. Lo scorso anno in trasferta abbiamo fatto benissimo mentre siamo mancanti un po’ all’Olimpico e sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Abbiamo una grandissima ...