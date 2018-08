RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C Diretta gol live score delle partite | il nome di spicco

RISULTATI COPPA Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite - oggi 26 agosto - : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 26 agosto 2018 per la prima fase a gironi.

RISULTATI COPPA Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 26 agosto) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 26 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:39:00 GMT)

Coppa Italia 2018-2019 - terzo turno : tutti i RISULTATI. Eliminate Pisa e Palermo - avanti le altre di Serie A. Ok Torino e Samp : Oggi si è completato il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019 di calcio, a questo punto della competizione entrano in gioco le squadre di Serie A (quelle classificate dal nono al 17° posto della passata stagione e le tre neopromosse). Passano tutte le squadre della massima categoria ad eccezione del Palermo che viene sconfitto dal Cagliari per 2-1 nell’unico scontro diretto tra squadre di Serie A, dell’Empoli (0-3 contro il ...

RISULTATI COPPA Italia - il Torino regala spettacolo : clamorose eliminazioni di Verona - Empoli e Parma : 1/19 Filippo Rubin/LaPresse ...

Coppa Italia 2018-19 - i RISULTATI di oggi : Avanti Chievo e Spal. Chiude Bologna-Padova alle 21. In campo anche Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Parma, Frosinone, Cagliari, Torino

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score - 3^ turno : Sampdoria di misura - Torino a valanga : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite valide per il terzo turno eliminatorio, dove Torino e Sampdoria si qualificano insieme al Sassuolo. Subito fuori Parma e Empoli(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 22:20:00 GMT)

RISULTATI COPPA Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 12 agosto) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 12 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:46:00 GMT)