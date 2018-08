Rimini | violenza sessuale su una turista tedesca | denunciati due allievi della Scuola di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 agosto 2018) Duedi polizia di Brescia sono indagati con l’accusa didi gruppo ai danni di una. Lo stupro è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di. Poche ore dopo i due, 21 e 23 anni, sonon stati idenfiticati dagli uominisquadra mobile riminese. Gli accertamenti si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto procuratore Davide Ercolani, in questura fino alle 4 per sentire vittima e testimoni. Per i due giovani è già stata avviata la procedura di sospensione dallaagenti. L’iter, attivato dal direttore e ratificato dalla direzione del personale di Roma, qualora dovesse portare all’accertamento delle responsabilità dei due, probabilmente farebbe scattare la loro destituzione e non prenderebbero mai servizio. “In attesa degli accertamenti da ...