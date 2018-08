Rimini - turista violentata in hotel : indagati due allievi poliziotti di 21 e 23 anni : Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini . Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto...

Rimini - turista violentata in un hotel : indagati due allievi poliziotti : Due giovani di 21 e 23 anni sono indagati per violenza sessuale di gruppo contro una turista tedesca a Rimini. Si tratta di due studenti della scuola per allievi agenti di polizia di Brescia, identificati dalla polizia di Rimini. La ragazza è stata aggredita sabato pomeriggio nella camera di un hotel.Continua a leggere