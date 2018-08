Rimini | due allievi di polizia sono accusati di violenza sessuale

Rimini - turista 19enne violentata in hotel : indagati due allievi poliziotti : Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto...

Rimini - turista 19enne violentata in hotel : indagati due allievi poliziotti : Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto...

Rimini - turista violentata in hotel : indagati due allievi poliziotti di 21 e 23 anni : Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto...

Rimini - turista violentata in hotel : indagati due allievi poliziotti di 21 e 23 anni : Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto...

Rimini - turista tedesca stuprata in hotel : indagati due allievi poliziotti : Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto...

Rimini - turista tedesca stuprata in hotel : indagati due allievi poliziotti : Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Gli accertamenti della Polizia di Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto...

Rimini - turista violentata in un hotel : indagati due allievi poliziotti : Due giovani di 21 e 23 anni sono indagati per violenza sessuale di gruppo contro una turista tedesca a Rimini. Si tratta di due studenti della scuola per allievi agenti di polizia di Brescia, identificati dalla polizia di Rimini. La ragazza è stata aggredita sabato pomeriggio nella camera di un hotel.Continua a leggere

Trentadue studenti geniali si preparano a Rimini per le olimpiadi della fisica : La giocoleria è un'antica arte circense che richiede allenamento e concentrazione, la fisica è una scienza sperimentale governata da leggi matematiche, ma questi due mondi, che sembrano così distanti,...

Rapina a Rimini - due ragazzi di 30 anni picchiati a sangue con un casco da motociclista : Due giovani turisti di 30 anni sono stati picchiati a sangue con un casco, dopo essere stati sorpresi alle spalle da tre giovani di 15, 19 e 20 anni, tutti residenti a Rimini. Mentre la Polizia li ammanettava uno dei tre millantava conoscenze criminali: "Non sapete chi siamo noi, siamo di Napoli e conosciamo famiglie affiliate".Continua a leggere

Picchiano a sangue due ragazzi in vacanza a Rimini. Tre arresti - tra cui un 15enne : Due ragazzi di 30 anni, residenti a Bologna e Faenza - in vacanza a Rimini per festeggiare un addio al celibato - sono stati picchiati a sangue mentre camminavano sul lungomare di Marina Centro. E' successo la scorsa notte intorno alle 2 nei pressi del bagno 23, quando i due turisti sono stati aggrediti alle spalle e picchiati con un casco da motociclista da tre giovanissimi di 15, 19 e 20 anni che volevano rapinarli del Rolex e del portafoglio. ...

Rimini - addio al celibato da incubo : due turisti picchiati e rapinati : Rimini, addio al celibato da incubo: due turisti picchiati e rapinati È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Marina Centro. Gli aggressori sono stati arrestati, accusati di rapina aggravata e resistenza: uno ha 15 anni Parole chiave: ...

Rimini - addio al celibato da incubo : due turisti picchiati e rapinati - : accaduto la scorsa notte sul lungomare di Marina Centro. Gli aggressori sono stati arrestati, accusati di rapina aggravata e resistenza: uno ha 15 anni

Rimini - torneo calcetto. Rissa tra giocatori - tre in ospedale due denunciati : Per la cronaca la vittoria della manifestazione è andata a Lucca, che così rappresenterà l'Italia ai mondiali di settembre.

Duecentomila a Rimini per la Molo Street Parade con Fedez : Rimini Dodici ore di festa per 200 mila persone: a Rimini sostengono che quella di ieri sia stata la migliore edizione di sempre della Molo Street Parade con Fedez rapper alle consolle dei pescherecci.