Rimini | due allievi di polizia accusati di violenza sessuale su una turista tedesca Il

Turista tedesca violentata a Rimini : indagati due allievi di polizia - : Per i due giovani di 21 e 23 anni, studenti della Scuola per agenti di Brescia, è stata avviata la procedura di sospensione. L'amministrazione comunale: "Parte civile se ipotesi confermate"

Turista tedesca stuprata a Rimini - indagati due allievi di polizia : Due allievi dell'ultimo anno della Scuola per allievi agenti di polizia di Brescia, di 21 e 23 anni, sono indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una Turista tedesca di 19 anni perpetrata ieri pomeriggio in un hotel di Rimini. La ragazza ha chiamato tramite la direzione dell'albergo la polizia ed è stata portata in ospedale e sono state riscontrate su di lei tracce di violenza. Gli accertamenti ...