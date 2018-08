Riforma pensioni | le ultime novità sulle opzioni per superare la legge Fornero

Riforma pensioni e LdB2019 : per Di Maio senza 20 mld all'Ue si può fare quota 80 o 90 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 25 agosto 2018 registrano la dura reazione del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito alla rigidita' dell'Europa ed alla mancanza di solidarieta' sul caso della nave Diciotti. Tanto che si arriva ad ipotizzare uno stop ai fondi UE, con la conseguenza che secondo il Vice Premier si potrebbe finanziare il superamento della Fornero con una quota 80 o 90 [VIDEO]. Nel frattempo il Presidente di ...

Riforma pensioni 2018/ Fornero : Quota 100 - non ci sono 5 miliardi per finanziarla (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 25 agosto. Quota 100, le parole di Elsa Fornero sulle coperture del provvedimento. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 05:55:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - ma non per tutti : il Governo ci sta pensando (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 24 agosto. Quota 100, ma non per tutti: il Governo ci sta pensando. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 05:55:00 GMT)