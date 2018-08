Rifiuti | governo in campo per l' emergenza a Roma | dall' Ambiente ' cabina di regia'

Sicilia. Lupo : governo Musumeci rimandato a settembre in Rifiuti - lavoro ed economia : Possiamo dire che il governo è ' rimandato a settembre ' in almeno tre materie: rifiuti , lavoro ed economia ". Lo dice Giuseppe Lupo , capogruppo del PD all'Ars, all'indomani della sospensione dei lavori ...

Rifiuti - allarme incendi : il governo trasforma le discariche in siti sensibili per forze dell’ordine. “Ma controlli non bastano” : Una “più assidua attività di controllo” nei siti di stoccaggio di Rifiuti e una “costante opera di sensibilizzazione verso i gestori” degli impianti. Il governo risponde con una circolare ai prefetti per far fronte al problema dei roghi negli stabilimenti che trattano monnezza: d’ora in poi diventano i siti sensibili da inserire nei piani di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Una mossa che cerca di calmare le paure ...