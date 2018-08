Renzi | da Di Maio doppia morale

Renzi a Di Maio : doppia morale - vergogna : E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non e' politica, ma barbarie. Parlavano di onesta', dovrebbero scoprire la civiltà". Così Matteo Renzi su twitter.

Renzi a Di Maio : doppia morale - vergogna : 12.57 "Non chiediamo a Di Maio di far dimettere #Salvini 'in 5 minuti'. No. Noi diciamo solo a Di Maio che la sua #doppiamorale è una vergogna civile. E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non e' politica, ma barbarie. Parlavano di onesta', dovrebbero scoprire la civiltà". Così Matteo Renzi su twitter.

Salvini indagato - Berlusconi : “Gli sono vicino”. Renzi : “Di Maio ha doppia morale”. Le Pen : “Giudici contro popolo” : Ci voleva un’inchiesta della magistratura per riavvicinare Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, infatti, rompe il riserbo tenuto negli ultimi tempi nei confronti dell’ormai ex alleato e gli invia una nota di vicinanza dopo che la procura di Agrigento lo ha iscritto nel registro degli indagati per la vicenda della nave Diciotti. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente ...

Caso Diciotti - Di Maio : "Salvini vada avanti ma c'é pieno rispetto per i pm". Renzi : "Doppia morale - vergogna" : E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non è politica, ma barbarie. Parlavano di onestà, dovrebbero scoprire la civiltà'. Non chiediamo a DiMaio di far dimettere #Salvini 'in 5 ...

Renzi all'attacco di Di Maio : Matteo Renzi va all'attacco. E in un post pubblicato sui social, punta il dito contro "la doppia morale" di Luigi Di Maio , che commentando il procedimento aperto nei confronti di Matteo Salvini sul ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “La sua doppia morale è una vergogna civile” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente Luigi Di Maio per il suo vecchio tweet con il quale chiedeva le dimissioni di Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno indagato per abuso d'ufficio: "La ruota gira per tutti, la doppia morale del ministro della disoccupazione è una vergogna civile".Continua a leggere

DICIOTTI - NIENTE ACCORDO UE : CONTE CON SALVINI E DI MAIO/ Ultime notizie migranti - Renzi : "Fateli scendere" : DICIOTTI, NIENTE ACCORDO in Europa: CONTE, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Matteo Renzi un fiume in piena contro Luigi Di Maio : “Squallido bugiardo!” : L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio Continuano le polemiche politiche dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e ancora una volta i protagonisti sono Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio utilizza la sua eNews per attaccare duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che a suo dire avrebbe mentito ...

Matteo Renzi : “Luigi Di Maio è uno squallido bugiardo” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l'attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: "Di Maio è un bugiardo. Mi spiace dirlo, perché è un ministro, ma siamo davanti a uno squallido bugiardo". E rilancia le accuse a Salvini sulle concessioni di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

Renzi sul set usa il congiuntivo : "Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non capirla" : "Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non capirla": così Matteo Renzi ha scherzato durante le riprese del documentario su Firenze. In un passaggio, mentre raccontava la congiura dei Pazzi, l'ex premier ha utilizzato un congiuntivo in una frase complessa e allora si è lasciato andare alla battuta sul 5stelle. È l'unica allusione alla politica: "Ma non chiedetemi niente. Ora il mio massimo impegno è su questo ...

Renzi : “Questo clima si ritorcerà contro il governo - Salvini e Di Maio saranno nell’angolo” : Renzi in un'intervista su Repubblica commenta le polemiche post disastro di Genova: "Spero che i Benetton facciano la loro parte: per le famiglie colpite, per rifare subito il ponte e per fare finalmente la Gronda, opera fondamentale per Genova. A forza di dire no a tutto il Paese crolla a pezzi".Continua a leggere

Renzi : "Presto nell'angolo ci saranno Salvini e Di Maio" : "Salvini e Di Maio sono la nuova destra populista e demagoga. Però l'opposizione deve smettere di tirare di fioretto. E' arrivato il momento di ribattere colpo su colpo , di combattere a viso aperto, ...

Renzi a Di Maio : 'La campagna elettorale finanziata da Autostrade fu quella della Lega' : ''In passato i termini di scadenza sono stati prorogati perché si finanziavano legalmente le campagne elettorali. A me non l'ha pagata Benetton, quindi abbiamo la liberta' di poter recedere da questi contratti''. E' con queste parole che il vicepremier Luigi Di Maio [VIDEO] ha avanzato un'accusa al precedente governo Renzi, insinuando l'ipotesi che dietro al prolungamento delle concessioni alla societa' Autostrade per l'Italia ci possano essere ...

Renzi tuona contro il governo dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...