Renzi all' attacco di Di Maio

Matteo Renzi - il Pd lo pugnala a casa sua : trombato dalla Festa dell'Unità a Rignano : Mentre Matteo Renzi batte Firenze palmo a palmo per il suo film, proprio da casa dell'ex premier, Rignano sull'Arno , arriva l'ultima pugnalata del Pd . Dopo la storica sconfitta dei dem alle ...

Rignano "rinnega" Renzi : nel "suo" paese non lo invitano alla Festa dell'Unità : Dopo Firenze e Maria Elena Boschi, ora tocca a Matteo Renzi e alla sua Rignano. alla Festa dell"Unità della cittadella dove il giovane Matteo ha mosso i primi passi, infatti, tra gli invitati ufficiali non c"è il più famoso concittadino. Non parlerà ufficialmente, magari farà una "capatina", un salto veloce. Ma niente fanfare né canti.Nei giorni scorsi aveva fatto notizia l"esclusione dell"ex ministro Boschi dalla lista degli invitati alla Festa ...

Il figlio di Matteo Renzi approda in un club di Serie A : è stato tesserato dall'Udinese : Il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi è entrato a far parte della rosa della rappresentativa Primavera dell’Udinese. Il giovane Francesco, nato nel 2001, è stato tesserato dal club friuliano dopo aver convinto i responsabili del staff tecnico del sodalizio bianconero. Il primogenito dell’ex segretario del Partito Democratico [VIDEO] ha trascorso alcune settimane di prova presso il centro sportivo agli ordini del ...

Matteo Renzi un fiume in piena contro Luigi Di Maio : “Squallido bugiardo!” : L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio Continuano le polemiche politiche dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e ancora una volta i protagonisti sono Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio utilizza la sua eNews per attaccare duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che a suo dire avrebbe mentito ...

Uomini e Donne : Sonia LoRenzini ha rifatto il seno dopo il tumore alla tiroide : Uomini e Donne: l’ex tronista Sonia Lorenzini è rifatta I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, dove è approdata nell’autunno del 2016 come […] L'articolo Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il tumore ...

Matteo Renzi : “Luigi Di Maio è uno squallido bugiardo” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l'attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: "Di Maio è un bugiardo. Mi spiace dirlo, perché è un ministro, ma siamo davanti a uno squallido bugiardo". E rilancia le accuse a Salvini sulle concessioni di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

Renzi junior ce l'ha fatta : il suo futuro sarà all'Udinese : Il condizionale è d'obbligo per la scaramanzia tipica del mondo del calcio in attesa dell'ufficializzazione del suo inserimento nella rosa di giocatori a disposizione del tecnico David Sassarini che ...

Matteo Renzi si dà alla tv : al via il docufilm su Firenze : Domenica scorsa Matteo Renzi ha iniziato le riprese del suo film documentario su Firenze realizzato con il produttore Lucio Presta. L'ex premier è andato nella chiesa di Santa Croce, al Ponte Vecchio e poi girera' a Palazzo Medici Ricciardi, dove è iniziata la sua carriera politica come presidente della Provincia di Firenze. Il film dovrebbe continuare nei posti più caratteristici della citta' come il Duomo, la Galleria dell’Accademia, Palazzo ...

Genova - Renzi all'attacco : "Lega votò decreto pro Autostrade e prese i soldi - Conte legale dei concessionari” : L’ex premier Matteo Renzi alla carica sull’affaire Autostrade, sulla questione del rilascio delle concessioni pubbliche alla società: "Lo squallido Di Maio ci infama, ma i soldi da Autostrade li ha presi la Lega, non noi. Conte era il legale dei concessionari. E Salvini ha votato a favore del decreto legge pro Autostrade, mentre noi abbiamo votato contro. Questi sono fatti, non fakenews" spiega il senatore Pd che rinfocola la polemica ...

Matteo Renzi - quel selfie ipocrita alla Camera ardente di Tina Anselmi : Sciacalli. Ma sciacalli veri, quelli del Pd , politici e sostenitori, che ieri hanno crocifisso Matteo Salvini per quel selfie con una parente delle vittima del crollo del ponte Morandi durante i ...

Matteo Renzi - fine ridicola : in piazza così alle 7 di mattina - ricoperto d'insulti. 'Vergognati - pagliaccio' : La politica è dura, lo spettacolo ancora di più. L'ex premier Matteo Renzi ha iniziato a girare il suo docu-film su Firenze, un progetto faraonico prodotto dall'agente delle star Lucio Presta e pensato ...