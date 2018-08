: Di Maio insiste: 'Renzi ci ha svenduto per gli #80euro' FALSO! I fondi per gli #80euro si trovano a marzo 2014, il… - matteorenzi : Di Maio insiste: 'Renzi ci ha svenduto per gli #80euro' FALSO! I fondi per gli #80euro si trovano a marzo 2014, il… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Alfano si doveva dimettere in quanto era Alfano'. Renzi: 'Doppia morale, vergogna' - repubblica : Diciotti, Di Maio: 'Salvini vada avanti ma no attacchi a procure'. Renzi: 'Doppia morale, vergogna' [news aggiornat… -

"Non chiediamo a Didi far dimettere #Salvini 'in 5 minuti'. No. Noi diciamo solo a Diche la sua #è unacivile. E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non e' politica, ma barbarie. Parlavano di onesta', dovrebbero scoprire la civiltà". Così Matteosu twitter.(Di domenica 26 agosto 2018)