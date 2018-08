Reggio Calabria | D' Ascoli | FI | | ' Albanese con la sua maggioranza scovi gli evasori dei

Reggio Calabria - riprendono le iniziative di Biesse : Mercoledì 29 Agosto ore 20.30 presso lo Sport Village Catona, Biesse incontra il maestro Stefano Nanni ' Racconti..di un viaggio Musicale ', ' un grazie infinito'- afferma la Presidente Biesse Bruna ...

Maltempo Reggio Calabria : a Villa San Giovanni interventi per torrenti - pulizia di feritoie e tombini : “Con la stagione autunnale alle porte erano già stati programmati, con l’ufficio tecnico, seri interventi di manutenzione e pulizia dei tombini ma l’allerta meteo diramata e le intense piogge che hanno interessato tutta la provincia reggina, colpendo in particolar modo anche Villa San Giovanni, hanno richiesto un intervento urgente. Già nella mattinata di ieri, infatti, prima che si scatenasse il violento Maltempo, il sindaco Giovanni ...

Elezioni Reggio Calabria - Foti : 'Nico D'Ascola candidato a sindaco' : Questo gruppo, è l'esempio di come la politica fatta bene, e da persone per bene, dà sempre risultati e il lavoro che stiamo portando avanti per il bene della nostra città, nonostante tutto, ne è la ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - criticità arancione prorogata anche a Sabato 25 Agosto : il Comune avvisa i cittadini - “in viaggio solo se necessario” : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice arancione fino alle ore 24:00 di domani Sabato 25 Agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile : non mettersi in ...

Allerta Meteo arancione a Reggio Calabria domani - Venerdì 24 Agosto. Il Comune avvisa i cittadini - ecco i consigli utili : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice giallo fino alle ore 24:00 di oggi giovedi 23 agosto 2018 e di Allertamento livello arancione, dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di domani venerdi 24 agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla ...

Reggio Calabria - il Museo con i Bronzi di Riace riaprirà domani dopo il nubifragio che l’ha allagato : 1/8 ...

Maltempo Reggio Calabria : circolazione ferroviaria riattivata : Nella tarda serata di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido per il Maltempo. Quattro Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato ...

Reggio Calabria - incontro ravvicinato con due squali sul gommone nelle acque di Favazzina [VIDEO] : Continuano gli avvistamenti di squali nelle acque dello Stretto di Messina e del basso Tirreno. Altri video dalla Costa Viola (Reggio Calabria) e precisamente da Favazzina, tra Scilla e Bagnara, dove possiamo ammirare un incontro ravvicinato con un bellissimo esemplare di Squalo e alcuni vacanzieri a bordo di un gommone. Gli squali in questa zona sono di casa, tanto che persino la BBC è stata nello Stretto di Messina per realizzare un ...

Incredibile a Reggio Calabria - piove dentro il Museo dei Bronzi di Riace appena inaugurato e nel Palazzo della Polizia Municipale : “ohh flagello - signore Dio aiutaci” [VIDEO SHOCK] : Il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha allagato il nuovo Museo dei Bronzi di Riace, inaugurato appena due anni fa dalle più alte cariche dello stato, e il Palazzo della Polizia Municipale. Proprio dalla sede dei Vigili Urbani, situata sul Viale Quinto nella zona Sud della città, possiamo osservare un video particolarmente eloquente: Reggio Calabria: le immagini del nubifragio che ha allagato il Palazzo dei ...

Maltempo Reggio Calabria : emergenza allagamento - oggi chiuso il Museo Archeologico Nazionale : Sono proseguiti fino a notte fonda i lavori per aspirare l’acqua che ieri, mercoledì 22 agosto, era penetrata negli scantinati del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria attraverso le griglie all’altezza della strada, durante il violento temporale che ha colpito la città e che ha portato alla temporanea chiusura al pubblico del Museo nella giornata di oggi per ragioni di sicurezza. Il direttore Carmelo Malacrino dichiara: «Abbiamo ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : chiuso temporaneamente il Museo nazionale : Il nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha costretto una temporanea chiusura del Museo archeologico nazionale: “Una decisione che ho preso per la tutela dei visitatori, sentito il responsabile per la sicurezza della struttura. Ringrazio tutto il personale che ha fatto fronte all’emergenza e i Vigili del fuoco che con grande celerita’ sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni del Museo. Non ...

Reggio Calabria : presentata la manifestazione 'S'INTESI - Il villaggio delle idee per una Città che cambia' [FOTO e VIDEO] : Sul Lungomare Italo Falcomatà, nell'area della stazione Lido, una tre giorni di dibattiti, concerti, incontri, spettacoli, forum, sport, arte, cultura promossa a Reggio Calabria dalle associazioni ...

Arriva a Reggio Calabria lo Street Food Village : Allo Street Food Village non mancheranno la musica, gli spettacoli e personaggi importanti, tra cui Amaurys Perez, finalista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi che, dopo aver visitato qualche ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...