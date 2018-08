Recensione Tianse PLA+ | il PLA resistente quanto l’ABS

chimerarevo

(Di domenica 26 agosto 2018) Nell’ecosistema della stampa 3D, una stampante professionale, stabile e durevole nel tempo non è tutto. Uno strumento degno di nota necessita di materiali altrettanto professionali. I più utilizzati dagli hobbisti sono PLA e ABS, ma esiste una via di mezzo che rappresenta un ottimo compromesso. Ilè il PLAl’ABS. Passiamo subito in rassegna ogni aspetto deldicon tutti i suoi pregi e difetti.è un prodotto affidabile. Precisione e restistenza sono sicuramente le parole chiave di un filamento che si presta molta bene a stampe di vario genere e a tutte le stampanti in generale. Un ottimo compromesso tra qualità e prezzo e tra facilità di stampa, resistenza e risultato finale. Indice Finitura superficiale Precisione dimensionale Precisione dettagli Estrusione Adesione al piatto di stampa Resistenza e solidità Rapporto qualità ...