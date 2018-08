Razzia nel centro commerciale Auchan | due ladri fermati nel Napoletano

Leggi Razziali - nell’80esimo anniversario i rettori di tutte le università chiedono scusa per studenti e docenti ebrei epurati : “Da un giorno all’altro mio padre mi disse che non potevamo più andare a scuola e da allora non ho più visto i miei compagni di banco”. A parlare è Guido Cava, 88 anni nato a Pisa, che fu uno tra le migliaia di studenti che nel 1938 dovettero lasciare gli studi dopo l’emanazione del Regio decreto numero 1381, ovvero le Leggi razziali volute da Benito Mussolini e dall’allora Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Cava all’epoca aveva ...

Palermo - arrestato uno degli aggressori del ballerino picchiato a sangue nel pub : contestata aggravante odio Razziale : È stato arrestato uno degli aggressori di Davide Mangiapane, il ballerino 23enne italiano di colore, pestato a sangue la notte tra il 21 e il 22 luglio davanti a un pub di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Si tratta di Giuseppe Cascino, 29 anni, ritenuto responsabile, in concorso con un minore, dell’aggressione con l’aggravante di aver agito per odio etnico e razziale. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari con il ...

Accoltellarono un migrante nel centro di accoglienza di Sulmona - arrestati con l'aggravante della discriminazione Razziale : Sulmona - Avevano fatto irruzione nel centro di accoglienza di via Ovidio, a Sulmona, e accoltellato un giovane migrante. Oggi sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante ...

Accoltellarono un migrante nel centro di accoglienza di Sulmona - arrestati con l'aggravante della discriminazione Razziale : L'aggressione il 12 giugno, dopo l'irruzione nella struttura di via Ovidio. Il gip: "Fu una spedizione punitiva, i due avrebbero potuto uccidere"

La storia di Rachele Vered - colpita dalle leggi Razziali - nata a Milano nel 1939 e ancora senza cittadinanza : Da cinque anni Rachele sta portando avanti una contesa con il ministero dell'Economia, che le nega il riconoscimento riservato agli internati nei campi di concentramento e ai loro familiari. Come ...

Daisy Osakue - pm : “Lesioni senza l’aggravante Razziale”. L’altro caso : “Io - aggredita nella stessa zona” : L'atleta è stata ferita al volto da un uovo lanciato da un auto: "Sarò lo stesso agli Europei di Berlino", assicura. Una donna, Brunella Gambino di 48 anni, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato di essere stata vittima di un episodio di violenza assieme a due amiche sempre a Moncalieri.Continua a leggere

Daisy Osakue - procura di Torino : “Lesioni senza l’aggravante Razziale”. L’altro caso : “Io - aggredita nella stessa zona” : Lesioni senza l’aggravante razziale. È questo il reato ipotizzato dalla procura di Torino, al momento contro ignoti, nell’ambito dell’inchiesta sull’aggressione a Daisy Osakue, l’atleta italiana di origini nigeriane ferita ad un occhio da un uovo lanciato da un auto in corsa a Moncalieri nella notte tra domenica e lunedì. Ma la giovane atleta non ha dubbi: “Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di ...

Daisy Osakue - azzurra dell'atletica di origini nigeriane picchiata nella notte : escluso il movente Razziale : Daisy Osakue, 22enne lanciatrice del disco e membro della nazionale italiana di atletica leggera, è stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri nella notte. Primatista italiana under...

Odio Razziale : vattene nel tuo paese - sporco negro : Lesioni personali aggravate e Odio razziale. E' con questa accusa che i carabinieri di Partinico in provincia di Palermo hanno denunciato un 34enne.