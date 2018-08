Raccolta differenziata a Modica | l' opposizione fa le pulci all' Igm

Raccolta differenziata nella zona artigianale a Ragusa : porta a porta : Raccolta differenziata nella zona artigianale di Ragusa. La Cna comunale ha incontrato di nuovo il sindaco Cassì. L’Ati effettuerà il porta a porta

Come si separano tra loro le tante plastiche dopo la Raccolta differenziata? : - Shutterstock Come possiamo salvarci da un mondo di plastica? Tanto per cominciare, usandone di meno, scegliendo - quando è possibile - confezioni di plastica biodegradabile, riutilizzandola, finché ...

Raccolta differenziata a Modica : lamentele e citta' sporca : Raccolta differenziata, l’appello dei consiglieri comunali del Pd in vista della seduta del civico consesso del 23 agosto: Modica

Ischia - sindaco mette alla gogna su Facebook i trasgressori della Raccolta differenziata : 'Beccati' : Volti travisati da emoticon imbronciata e sacchetti dei rifiuti tra le mani, pronti per essere "abbandonati". Queste le due caratteristiche che accomunano i trasgressori della raccolta differenziata ...

Raccolta differenziata in estate : ecco i consigli per non sbagliare in vacanza : Tempo di vacanze per molti, almeno per i più fortunati. Ma se andare in vacanza vuol dire staccare con la routine quotidiana, ci sono abitudini buone che è bene portare sempre con sé. Prendersi cura ...

Sempre più Raccolta differenziata in Emilia-Romagna - ma il Piacentino è in calo - -2 - 3% - : 'La raccolta differenziata è un tassello fondamentale della strategia per la transizione a un'economia Sempre più circolare- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo -, vero ...

Mazara. Cristaldi : Ottime notizie dai dati della Raccolta Differenziata : "In poco più di due mesi siamo arrivati al 39,50% di Raccolta Differenziata" "Un incremento di oltre 12 punti percentuali nella Raccolta Differenziata rispetto all'ultimo dato che fa fare alla nostra ...

Sempre più Raccolta differenziata in Emilia-Romagna : sale al 64 - 3% nel 2017 - +2 - 5% rispetto all'anno precedente : "La raccolta differenziata è un tassello fondamentale della strategia per la transizione a un'economia Sempre più circolare- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo-, vero ...

Raccolta differenziata in vacanza : 8 consigli per un'estate sostenibile : Chiara Ferragni e Fedez abbandonano la lista nozze: regali in beneficenza 27 luglio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Economia Circolare: al via da ottobre il Master del CNR in collaborazione con il ...

Perugia - novità per la Raccolta differenziata : ... durante le quali sono state illustrate le nuove modalità del servizio, le procedure di recupero dei rifiuti raccolti ed il ciclo dei rifiuti in ottica di economia circolare ed infine un ...

Sicilia - l'obbligo della Raccolta differenziata. Il Tar boccia la decadenza dei sindaci : I sindaci Siciliani non rischiano più la decadenza se non dovessero raggiungere il 30% di raccolta differenziata entro fine luglio. Il Tar Siciliano ha bloccato l'ordinanza del presidente della ...

Ama : nuova Raccolta differenziata tecnologica per altri 34mila romani : Roma – Ama, in attuazione del programma relativo al nuovo modello di raccolta, ha avviato da lunedi’ 23 luglio, la nuova raccolta differenziata tecnologica “porta a porta” per ulteriori 34mila romani: i circa 14.800 abitanti di Dragona, gli oltre 6.800 di Dragoncello (X municipio) e i 13mila di Due Leoni (VI municipio). Con le nuove aree raggiunte, che seguono quelle di Centro Giano e Axa nel X municipio e Fontana Candida ...

Raccolta differenziata in vacanza? Ecco i suggerimenti e il vademecum del CIC : Andare in vacanza non pone fine alla Raccolta differenziata visto che molto probabilmente la troveremo anche nei posti dove ci recheremo. Però ogni città ha le sue regole e ke date specifiche per poter effettuare la Raccolta al meglio e continuare anche fuori città a prendersi cura dell’ambiente. meglio quindi partire preparati anche sotto questo punto di vista così da sapere in partenza le modalità e i giorni di Raccolta dei rifiuti, o ...

Raccolta differenziata di carta e cartone : arriva il club dei Comuni Ecocampioni : Nasce il club dei Comuni Ecocampioni della sicilia con 22 realtà virtuose nella Raccolta differenziata di carta e cartone. Oltre 10 mila tonnellate