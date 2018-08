Quasi mezzo milione di liti fiscali aspetta la chiusura con lo sconto

ilsole24ore

(Di domenica 26 agosto 2018) Sonoletributarie interessate dalla pace fiscale allo studio per la prossima manovra finanziaria, per un controvalore stimabile in 75,4 miliardi. È su questo scenario che si innesta il piano messo a punto dalla Lega e consegnato al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, assieme alle altre misure di pace fiscale, comprese le possibili sanatorie di ruoli, avvisi e verbali di constatazione. Ecco il test di convenienza...