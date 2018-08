Quarant' anni fa Mercedes-Benz e Bosch inventavano l' Abs

Charles Eames - oltre il tempo. Quarant’anni fa moriva il designer che superò le mode : Poche figure hanno avuto più influenza nella storia del design che Charles Eames (Saint Louis, 17 giugno 1907 – Saint Louis, 21 agosto 1978), architetto e designer americano, mancato 40 anni or sono ma la cui notorietà ed esempio sono quanto mai vivi e attuali. La sua attività – da sempre condotta con la moglie Ray Kaiser in un sodalizio dove la fusione fra vita e progetto è stata strettissima e emblematica – ha ...

Capracotta ricorda Erasmo Iacovone a Quarant'anni dalla scomparsa : L'assessore regionale allo sport, Vincenzo Niro, farà il punto della situazione sulla programmazione relativa all'impiantistica sportiva.

Quarant'anni fa moriva Paolo VI. Era il 1978 - l'anno dei tre Papi : Il 6 agosto del 1978 moriva Giovanni Battista Montini. Nell'arco di due mesi seguirono l'elezione e la morte di Albino Luciani e l'arrivo al soglio pontificio di Karol Wojtila. Un momento-chiave per la vita della Chiesa

Il 2 - 01 della Simeoni Quarant’anni dopo : “Ero svenuta - ma feci il record mondiale” : In anni di piombo e di tensioni l’Italia si ritrovò piacevolmente unita dall’impresa di Sara Simeoni, che esattamente quarant’anni fa, il 4 agosto 1978, stabilì il primato del mondo di salto in alto, salendo a 2 metri e un centimetro nel corso di un meeting di atletica leggera tra Italia e Polonia a Brescia. L’ex campionessa olimpica (oro a Mosca 1...

Stasera Italia - Mauro Corona vs Pier Ferdinando Casini : «Poltronista! Son Quarant’anni che scalda poltrone col cul0 della politica» : Stasera Italia, Mauro Corona vs Pier Ferdinando Casini Dalle montagne con furore, Mauro Corona colpisce ancora. Dopo la sfuriata contro il divieto di fumare in diretta su La7, ieri sera su Rete4 lo scrittore alpinista ha ingaggiato uno scontro verbale a distanza con Pier Ferdinando Casini, da lui accusato di essere un “poltronista“. La sferzante definizione, seguita da un breve bisticcio, è stata pronunciata durante la puntata di ...

La "Settimana dei documentari di Beijing" : Quarant'anni di Riforma e Apertura attraverso 40 documentari classici : Dal 3 al 9 agosto, si terrà a Beijing la seconda edizione della Settimana dei documentari della capitale. L'edizione di quest'anno ha come slogan "Storie cinesi: il mondo le segue" e mira ad accrescere la fiducia dei pechinesi che realizzano documentari e dei cinesi nella nuova era, narrando bene le storie della Cina, mostrando la Cina in modo veritiero e ...

Aldo Montano - quasi Quarant’anni con medaglia (d’argento) : «Sono convinto che l’appuntamento per il gradino più alto del podio è solo rimandato». Non l’ha detto un ventenne alle prime esperienze nel mondo dello sport che conta, ma un quasi quarantenne che non ha nessuna intenzione di appendere la sciabola al chiodo. Aldo Montano ha vinto con Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele l’argento a squadre nella sciabola maschile ai mondiali di scherma di ...

Quarant'anni fa la prima bimba nata in provetta : I suoi primi 40 anni si festeggeranno in tutto il mondo. Era il 25 luglio 1978 quando i medici all'Oldham General Hospital, nel Regno Unito, l'accolsero come la bimba della speranza, la prima ...

Colonie di Liguria - un patrimonio abbandonato da Quarant’anni : Sono 14 le strutture in attesa di riconversione e che cadono a pezzi. Il loro valore è stimato attorno al miliardo di euro

Quarant’anni fa arrivarono gli Space Invaders : Avanzavano in fila, inesorabilmente, e per difenderci avevamo solo un cannone: la storia di uno dei più famosi videogiochi di sempre The post Quarant’anni fa arrivarono gli Space Invaders appeared first on Il Post.

Pensioni : addio alla quota 41 - si pensa all'uscita con Quarantadue anni : Pensioni anticipate: addio quota 41, il Governo sta pensando di sostituirla con l'uscita con quarantadue anni di contributi. Sembra delinearsi sempre più il quadro di sintesi di quella che sara' la controriforma Fornero. Si è infatti passati dalla promessa di abolire la Fornero fatta in campagna elettorale da Salvini e Di Maio alla modifica di alcuni aspetti, che per taluni sarebbero perfino peggiorativi. Le misure al momento in ballo e che ...

Migranti e ricchezza : in un'Italia senza stranieri il Pil sarebbe dimezzato in Quarant'anni : L'apporto del lavoro degli stranieri è fondamentale per sostenere l'economia del Paese e quindi la ricchezza di tutti i cittadini italiani. Che senza il 'contributo demografico' dovrebbero attivare ...

Quarant'anni di appelli-fotocopia : a sinistra chi si firma e perduto : ... e ricatti - se firmi sei parte della società, altri- menti sei un brutto animale, come nel caso dell'anagrafe antifascista di Stazzema -, che ha elevato la rosicata ad arma di lotta politica. ...

Jerry Calà : «Quarant'anni a tutta libidine» - lo show per celebrare una carriera in musica e il nuovo singolo - concerto a Roma : Per Jerry Calà l'età è solo un numero. Ha da poco spento 67 candeline , 28 giugno 1951, , eppure ha entusiasmo ed energia da vendere. Attore, regista, showman e cantante Calogero Alessandro Augusto ...