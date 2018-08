Qualcuno ha sparato alle persone presenti a un torneo di videogiochi a Jacksonville

Qualcuno ha sparato contro la casa del giornalista Ario Gervasutti a Padova : Stanotte Qualcuno ha sparato cinque colpi di pistola contro la casa di Ario Gervasutti, giornalista del principale quotidiano di Venezia, Il Gazzettino, nella periferia di Padova: non ci sono feriti. Nella casa, oltre a Gervasutti, c’erano la moglie e i due figli. Al The post Qualcuno ha sparato contro la casa del giornalista Ario Gervasutti a Padova appeared first on Il Post.