Pubblico o privato | peccato che sia sempre monopolio

Autostrade - Salvini : no tutto Stato - ma mix Pubblico-privato : Il vicepremier sull’ipotesi di nazionalizzazione di Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: «Non sono un ultrà del tutto pubblico o tutto privato, ma il pubblico deve controllare». E poi: «In alcuni campi il privato agisce meglio e più in fretta ma il pubblico deve controllare; quello che è mancato in questa concessione è che hanno regalato senza controllare»...

Da Pubblico a privato : storia delle concessioni autostradali in Italia - : Autostrade per l'Italia, fino agli anni '90 società pubblica, è ora controllata da Atlantia e Benetton: gestisce metà della rete autostradale del Paese. Tramite il pagamento di un pedaggio, le ...

Momenti di svago per diversamente abili grazie a collaborazione Pubblico-privato : TORCHIAROLO - Una 'vacanza alternativa' per gli ospiti del centro socio sanitario Santa Bernardette di Torchiarolo. Tra fine luglio e i primi di agosto, grazie alla disponibilità di amministrazione ...

“Amiche un corno”. In Pubblico così - ma in privato… Kate Middleton e Meghan Markle - spifferata bomba : Una con l’abito, l’altra in pantaloni e camicia; una con i capelli sciolti, l’altra con l’ormai celebre messy bun. L’ultima volta le abbiamo viste così Kate Middleton e Meghan Markle. Le cognate-duchesse hanno fatto un’uscita a due, senza mariti al seguito e insieme hanno assistito dalla tribuna reale alla finale femminile di Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso che c’è. E chiaramente hanno ...

Beppe Grillo raccontato da Valentina : "Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia. In privato è come in Pubblico" : "Un padre al 200 per cento. E' venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista". Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice sul canale Alice del "Piatto...

Valentina Scarnecchia racconta Beppe Grillo : "Padre al 200 per cento. In privato è come in Pubblico" : “Permissivo”. Così Valentina Scarnecchia definisce il “patrigno” Beppe Grillo sulle pagine di Vanity Fair. Food blogger e volto televisivo di Alice, con un passato da giudice a Cuochi e fiamme, la 37enne racconta il lato privato del fondatore dei Cinque Stelle, considerato “un padre al 200 per cento”.Figlia di Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma e del Napoli, e di Parvin Tadjk, che in seconde nozze ha sposato il comico genovese, ...

Monza - polo scolastico con la Citterio all'ex macello : via libera al test Pubblico-privato : La nuova scuola elementare Citterio di Monza potrebbe vedere la luce nell'area dell'ex macello grazie a una procedura di partenariato pubblico-privato. Approvata la proposta sperimentale, in arrivo il ...

Nuove panchine ai Giardini Montanelli e un campo sportivo in via Padova - grazie alla collaborazione Pubblico-privato : ... è proprio qui infatti che da diversi anni nel mese di maggio si svolge con successo la tre giorni del Wired next fest, il festival organizzato da Condé Nast dedicato alla scienza, alla tecnologia e ...