Procura C Conti chiede 8 milioni agenti

G8 - la Procura della Corte dei Conti chiede 8 milioni di euro ai poliziotti della scuola Diaz per danni d’immagine e patrimoniali : Cinque milioni per danno d’immagine e altri 3 per i danni patrimoniali. La procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiesto un risarcimento di oltre 8 milioni di euro ai 27 poliziotti ed ex agenti per i pestaggi avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. A essere citati dal pm contabile sono i dirigenti e i funzionari dell’epoca, tra questi anche Francesco Gratteri, allora direttore del servizio centrale Operativo, ...

Ponte Genova - la Procura punta sulla mancanza di monitoraggio continuo : punta sulla mancanza di un monitoraggio continuo della struttura l’inchiesta della Procura di Genova sul crollo del viadotto Polcevera. Lo ha detto chiaramente il Procuratore capo,...

Ponte Morandi - il Procuratore : “Ci sono ancora 10-20 dispersi - continuano le ricerche”. Sabato i funerali di Stato : A due giorni dal crollo del Ponte Morandi, si continua a scavare senza sosta tra le macerie perché “ci potrebbero essere ancora 10-20 persone disperse“, come ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi facendo il punto sulle indagini in Procura. Gli ultimi dati diffusi dal premier Giuseppe Conte accertano la morte di 38 persone, tra cui tre bambini, e 15 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni ma sono numeri destinati ...

La Procura di Firenze scrive all’Unicef : ‘Denunciate i fratelli Conticini’ : La Procura di Firenze ha avviato la procedura per una richiesta di rogatoria negli Stati Uniti. Destinatarie della missiva sono tutte quelle organizzazioni umanitarie che, dal 2008 al 2016, hanno versato milioni di dollari di aiuti umanitari nelle case dell’associazione ‘Play Therapy Africa’, gestita da Alessandro Conticini e dai fratelli Luca e Andrea, quest’ultimo cognato di Matteo Renzi [VIDEO]. L’inchiesta per appropriazione indebita nei ...

Yonghong Li - l’inchiesta della Procura punta sui conti a Hong Kong e Macao : La direttrice Macao-Hong Kong sarebbe al centro dell'inchiesta della Procura di Milano su YongHong Li, l'ormai ex proprietario del Milan L'articolo YongHong Li, l’inchiesta della Procura punta sui conti a Hong Kong e Macao è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Procuratore Corte dei Conti : Regione sia più incisiva nel risanamento : Roma – “Il cammino e’ ancora lungo, ma, come diceva il poeta (Antonio Machado), ‘Il cammino si fa camminando e volgendo lo sguardo indietro si vede il sentiero che mai si dovra’ tornare a calpestare’. Come si e’ visto il risultato di amministrazione e’ tuttora negativo (-450 milioni euro) e, comunque, il disavanzo consolidato e’ elevatissimo (2.485 milioni di euro)”. Cosi’ il ...

Sui migranti Salvini fa i conti con la realtà : porto di Trapani aperto e indagini alla Procura : Al termine di una giornata scandita da proclami, Matteo Salvini oggi si ritrova a fare i conti con la realtà. La prima lezione per il ministro dell'Interno è che porti italiani non possono essere chiusi anche alle navi delle forze armate. Il boccone amaro da digerire, invece, è che le indagini su ev

Conti Lega - la Procura : sequestro se Riesame segue Cassazione : Conti Lega, la Procura: sequestro se Riesame segue Cassazione Secondo il Procuratore di Genova, la decisione di raccogliere somme fino ad arrivare a 49 milioni di euro diventerà esecutiva "a condizione che la sentenza del Riesame segua il principio affermato dalla Cassazione”. Salvini: "Siamo ...

A Roberto Formigoni sequestrati 5 milioni di euro dalla Procura della Corte dei Conti : La procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha eseguito un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni di euro a carico di Roberto Formigoni, ex Governatore lombardo ed ex senatore, per la vicenda Maugeri, per il quale è già stato condannato in primo grado a sei anni per corruzione.--I pm contabili hanno eseguito anche sequestri conservativi a carico di altri, tra cui l'ex faccendiere Pierangelo Daccò e l'ex assessore ...