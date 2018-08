Maltempo al Nord - allagamenti e bora in Friuli. Prima neve a Cortina d'Ampezzo : A Pordenone è esondato il torrente Grava, colpendo l'intera frazione di Fratta, nel Comune di Caneva. Pioggia intensa, smottamenti e alberi caduti in tutta la Regione: si valuta lo stato d'emergenza

Maltempo - Prima neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige | : Strato fresco di oltre dieci centimetri nella località veneta. Nevicate anche in Alto Adige poco sopra i mille metri. Le perturbazioni che hanno colpito il Paese si allontaneranno lunedì verso i ...

Maltempo - Prima neve a Cortina d’Ampezzo e in Alto Adige : Maltempo, prima neve a Cortina d’Ampezzo e in Alto Adige Strato fresco di oltre dieci centimetri nella località veneta. Nevicate anche in Alto Adige poco sopra i mille metri. Le perturbazioni che hanno colpito il Paese si allontaneranno lunedì verso i Balcani. LE PREVISIONI Parole chiave: ...