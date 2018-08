Premier | Newcastle-Chelsea 1-2 | un autogol premia Sarri | i Blues decollano

Pronostico Newcastle vs Chelsea - Premier League 26-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto. La Premier League propone un grande match tra due manager che nelle passate stagioni hanno guidato il Napoli. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Newcastle e Chelsea? Il Newcastle di Rafa Benitez è ...

Pronostico Newcastle vs Chelsea - Premier League 26-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto. La Premier League propone un grande match tra due manager che nelle passate stagioni hanno guidato il Napoli. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Newcastle e Chelsea? Il Newcastle di Rafa Benitez ...

Premier League - Cardiff-Newcastle derby omozigote tra i gemelli Murphy : Due gemelli identici in campo, ma con due maglie diverse, per scrivere un altro pezzetto di storia della Premier League. È accaduto oggi a Cardiff, dove la squadra locale affrontava il Newcastle, ...

Premier League - solo 0-0 tra Cardiff e Newcastle : Finisce 0-0 Cardiff-Newcastle United match valido per la seconda giornata di Premier League. Decisivo nei minuti di recupero dell'incontro disputato al Cardiff City Stadium il rigore per il Newcastle ...

Pronostico Cardiff vs Newcastle - Premier League 18-8-2018 e Analisi : England Premier League 2018-2019, 2^ giornata, Analisi e Pronostico di Cardiff-Newcastle, sabato 18 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Cardiff-Newcastle, sabato 18 agosto. La seconda giornata di Premier League prende il via al Cardiff Stadium tra due formazioni sconfitte nella prima giornata. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Cardiff e Newcastle? Il neopromosso Cardiff ha perso per 2-0 all’esordio sul ...

Premier - il Tottenham vince la prima : 2-1 al Newcastle [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Premier League - il Tottenham vince all'esordio : sconfitto il Newcastle : Parte con il piede giusto il campionato del Tottenham. Gli 'Spurs' si impongono 2-1 sul campo del Newcastle nella prima giornata di Premier League. Per gli uomini di Pochettino in gol Vertonghen all'8'...

Premier - Newcastle-Tottenham 1-2 : esordio sfortunato per Rafa Benitez : Nel segno di Jan Vertonghen e Dele Alli. Il Tottenham conquista, col brivido, un'importante vittoria sul campo del Newcastle e porta a casa i primi tre punti della stagione. La squadra di Pochettino ...

Newcastle Tottenham 1-2 - il risultato della 1giornata di Premier in diretta LIVE. Traversa di Rondon : TABELLINO Newcastle, 4-2-3-1,: Dubravka; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Diamè, Shelvey; Ritchie, 69' Atsu,, Kenedy, Perez, 81' Muto,; Joselu, 59' Rondon,. Allenatore: Benitez Totthenam, 4-1-4-1,: ...

Newcastle Tottenham - il risultato della 1giornata di Premier in diretta LIVE : le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali Newcastle, 4-2-3-1,: Dubravka; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Diamè, Shelvey; Ritchie, Kenedy, Perez; Joselu. Allenatore: Benitez Totthenam, 4-1-4-1,: Lloris; Aurier, ...