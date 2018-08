: 'La famiglia perbene Benetton dopo il crollo del ponte #Morandi a #Genova è costretta a subire l’attacco dei brutti… - beppe_grillo : 'La famiglia perbene Benetton dopo il crollo del ponte #Morandi a #Genova è costretta a subire l’attacco dei brutti… - TgLa7 : #DiMaio,via concessioni e nazionalizzeremo autostrade. Ponte Morandi sara' ricostruito da aziende di Stato - Mov5Stelle : 'Faremo giustizia sulle vittime del ponte Morandi e quando parliamo di nazionalizzazione di Austostrade lo facciamo… -

Passata l'allerta meteo si sono rimessi in movimento i mezzi per riprendere ladelledelfinite nell'alveo del torrente Polcevera. I Vigili del Fuoco stanno operando per creare le condizioni per far lavorare in sicurezza i mezzi delle imprese incaricate di rimuovere i detriti. Le operazioni si svolgono alla presenza dei tecnici della procura di Genova,che repertano lealla ricerca di elementi utili alle indagini.(Di domenica 26 agosto 2018)