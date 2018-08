: 'La famiglia perbene Benetton dopo il crollo del ponte #Morandi a #Genova è costretta a subire l’attacco dei brutti… - beppe_grillo : 'La famiglia perbene Benetton dopo il crollo del ponte #Morandi a #Genova è costretta a subire l’attacco dei brutti… - LucaBizzarri : In questi giorni tanto si è scritto e detto a proposito di ponte Morandi. Quel che mi ha colpito di più è che ognun… - TgLa7 : #DiMaio,via concessioni e nazionalizzeremo autostrade. Ponte Morandi sara' ricostruito da aziende di Stato -

Demolizione del? I"monconi sono una prova". Così sul Corsera il procuratore di Genoca,."Non abbiamo fretta. Se mi dicono che c'è un rischio per l'incolumità pubblica allora d'accordo, non fermerò né ostacolerò in alcun modo i lavori per l'abbattimento del, altrimenti si vedrà". "Non possiamo pensare di prendere decisioni sulla base del ripristino della viabilità", afferma. Se si opterà per la demolizione "chiederemo che venga fatto in modo da consentire di salvare le possibili fonti di prova".(Di domenica 26 agosto 2018)