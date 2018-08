Ponte Morandi | ripartono i lavori

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...

Crollo Ponte Morandi Genova : i lavori di demolizione al via i primi giorni di settembre : La demolizione del ponte Morandi a Genova dovrebbe cominciare i primi di settembre, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. Quanto alla tecnica che verrà usata, sembra si andrà verso “un mix tra l'utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio”.Continua a leggere

La demolizione delle macerie del Ponte Morandi potrebbero iniziare tra una settimana : I lavori di demolizione di ciò che resta del Ponte Morandi a Genova potrebbero iniziare i primi giorni di settembre. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi. "Se avremo il via libera da parte della procura di Genova, entro la prima settimana di settembre saremo in grado di poter procedere ai lavori di demolizione", ha spiegato il sottosegretario, "non si può pensare ...

Ponte Morandi - cosa può insegnare all’ingegneria il crollo di Genova : Nel mondo molti sono stati i casi, anche recenti, di “man-made disasters”. Parecchi hanno coinvolto i ponti, protagonisti della storia dell’umanità fino a diventare un simbolo degno di comparire sulle banconote europee, ma anche strumenti diabolici secondo le più diverse mitologie. Come scrisse Anita Seppilli – Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti (Sellerio, 1977) – l’asservimento dei fiumi ha profonde implicazioni ...

Ponte Morandi - nubifragio su Genova senza criticità nella zona del cantiere : Teleborsa, - Come previsto dall'allerta gialla, un violento temporale si è abbattuto nella serata di ieri su Genova nella serata così Per un'ora la città è stata interessata da un nubifragio, per ...

Genova - viadotto Morandi - Bizzarri : 'Raccontate le vostre storie sul Ponte' : Si chiama 'Quella volta sul ponte' l'iniziativa lanciata da Luca Bizzarri, attore e presidente di Palazzo Ducale, per ricordare la tragedia di ponte Morandi. 'In questi giorni tanto si è scritto e ...

A Genova il maltempo frena i lavori sul Ponte Morandi. Forse l'abbattimento a inizio settembre : L'allerta meteo è stata posticipata a domani alle 8.00. Si monitora il Polcevera. Il sottosegretario alle infrastrutture Rixi annuncia per i primi di settembre l'inizio della demolizione. Ma l'ultima ...

Ponte Morandi - da Autostrade 1 - 5 mln a famiglie : I soldi arriveranno lunedì mattina. Andranno in pagamento da inizio della settimana prossima gli ultimi 90 bonifici per arrivare a una cifra complessiva di 1,5 milioni di euro , prevista da Autostrade ...

Ponte Morandi - un miliardo e mezzo alle famiglie sfollate da Autostrade : Genova, già versati finora 714mila euro di contributi. Lunedì mattina, assicura una nota della società concessionaria, la cifra salirà a un miliardo e mezzo

Demolizione Ponte Morandi a settembre/ Ultime notizie Genova - Rixi : "mix microcariche esplosive e smontaggio" : Genova, ponte Morandi Ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:47:00 GMT)