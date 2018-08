Più di venti operatori impegnati nello straordinario salvataggio della donna rimasta

Leonardo Di Caprio preso dalla fidanzata Più piccola di ventidue anni : ... innamorati nonostante la differenza di età Lo scorso dicembre, Leonardo Di Caprio, uno degli attori più amati dal pubblico di tutto il mondo, ha conquistato il cuore di Camila Morrone, sua nuova ...

Leonardo Di Caprio preso dalla fidanzata Più piccola di ventidue anni : Leonardo Di Caprio e la fidanzata Camila Morrone insieme in Corsica: innamorati nonostante la differenza di età Lo scorso dicembre, Leonardo Di Caprio, uno degli attori più amati dal pubblico di tutto il mondo, ha conquistato il cuore di Camila Morrone, sua nuova fidanzata. Tra loro fa parlare la grande differenza di età. Lui, infatti, […] L'articolo Leonardo Di Caprio preso dalla fidanzata più piccola di ventidue anni proviene da Gossip e ...

Vicenza- Tutti gli eventi in città - Giovine : "Più qualità" : Sono previsti anche spettacoli di pizzica salentina, street dance per ragazzi e danza classica per giovani. Domenica 23 settembre, e nei fine settimana 6-7 ottobre e 3-4 novembre piazza delle Erbe ...

Crollo Genova - siglata ordinanza per gli interventi Più urgenti : Genova, 20 ago., askanews, - Il capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il governatore della Liguria Giovanni Toti ed il sindaco di Genova Marco Bucci hanno siglato ...

Conto alla rovescia per il lancio di Aeolus - il cacciatore di venti : li studierà dallo spazio per previsioni meteo Più precise : E’ iniziato il contro alla rovescia per il lancio del satellite europeo Aeolus, il cacciatore dei venti dell’Agenzia spaziale europea che promette di rivoluzionare la meteorologia. Il lancio è previsto il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pionieristica missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed ...

Crolla un ponte dell'autostrada a Genova : "Più di venti i morti accertati" : "Una trentina le auto cadute nel vuoto". Il bilancio della Protezione civile dopo il crollo a Genova del viadotto Morandi...

Gli eventi Più glamour del Ferragosto italiano : IDOL è un simbolo da seguire, il segno da cercare per chi cerca garanzia di divertimento in un mondo che verrà o che è già venuto. Più semplicemente, è un concept che vuol rappresentare un mix di ...

Missione Aeolus pronta al lancio : studierà i venti dallo spazio per previsioni meteo Più precise : La Missione Aeolus dell’ESA, che utilizzerà una rivoluzionaria tecnologia laser per misurare i venti intorno al pianeta, è pronta per il lancio il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pioneristica Missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed informazioni sugli aerosol e sulle nuvole – un approccio totalmente ...

Roma - soglie massime di reddito Più basse per gli alloggi temporanei : esclusa la metà dei precedenti aventi diritto : La soglia massima per il reddito Isee viene diminuita di un terzo e il Comune riesce (anche) così ad escludere dalle graduatorie quasi la metà delle famiglie che vivono nei residence per l’emergenza abitativa. Proponendo un nuovo bando per la ricerca di alloggi che contempli “solo” 500 appartamenti, contro i quasi 1.300 precedenti. Un taglio netto cui sono seguite una serie di bocciature “sospette”, evidenziate dai rilievi dell’Unione Inquilini ...

Parigi - oggi il giorno Più caldo : temperature vicine ai +40°C nel pomeriggio - ventilatori a ruba : Penuria di ventilatori a Parigi: nel giorno in cui il termometro dovrebbe sfiorare i 40 gradi prima dell’arrivo dei temporali, i Parigini che non si sono ancora dotati di un ventilatore faticano a trovarli. Molti negozi di elettrodomestici, scrive oggi Le Figaro, sono gia’ stati ‘svaligiati’ la settimana scorsa e oggi segnano il tutto esaurito. Intanto, alla morsa del caldo che avvolge la capitale di Francia – oggi ...

Sagra del Nostralino di Ranzi : torna uno degli eventi enogastronomici Più attesi della riviera : Dal 10 al 14 agosto torna a Ranzi, sulla collina di Pietra Ligure, in uno scenario paesaggistico unico, la Sagra del Nostralino, uno degli eventi enogastronomici più attesi della riviera di Ponente. ...

La dedica d'amore di Will Smith alla moglie Jada dopo Più di venti anni di matrimonio : Nel 2015, per augurargli buon compleanno aveva scritto una lettera appassionata, sempre su Facebook, che ha fatto il giro del mondo: 'Ti ho cantato buon compleanno 20 volte e comprato 19 regali , ero ...

Pesaro - l'appuntamento Più glamour : ecco la notte delle ventimila candele : Non mancheranno gli spettacoli dei Mangiafuoco di Gradara. Mentre la 'pizzica in bianco' organizzata dall'associazione Musica nell'Anima animerà dalle ore 20 l'area del Moletto. La novità è in ...

Eventi e spettacoli per rilanciare il territorio colpito dal sisma : stanziati Più di 2 milioni di euro : ... la Regione Marche si fa così promotrice di un nuovo progetto dedicato alle aree del cratere, individuando nello spettacolo in tutte le sue forme e manifestazioni , oltre a spettacoli con artisti di ...